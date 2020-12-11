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販運女性強迫賣淫 德州華裔夫婦各判180個月、57個月

記者金春香／紐約報導

一對德州華裔夫婦涉嫌非法人口販運(Human Trafficking)被捕控罪，今年7月認罪後，日前分別被判180個月和57個月監禁；非法販運的受害者來自紐約市、中國和澳洲等地。

根據法庭文件，被告為48歲的陳圖(Quan Tu，也稱Aaron Tu Chan，姓名皆音譯)和45歲的辛麗(Li Xin)。

2018年12月德州警察局收到數起投訴，稱一處民宅前無論白天還是夜晚，總是看到很多男子，他們都前往該地尋求性服務；進一步調查發現，陳圖和辛麗在該處經營賣淫生意，二人還在其他住宅地點和按摩店，非法提供賣淫服務。

二人被捕後承認人口販運和強迫賣淫罪行；他們於2018年12月至2019年8月期間，在三個地點強迫人口販運受害女性提供賣淫服務。

二人與其他同夥通過網路和短信與受害者溝通，誘使她們從紐約市、中國和澳洲等地前往德州從事按摩工作，同時在網路上發布廣告吸引顧客，將受害者帶到三個地點為顧客提供性服務。

陳圖和辛麗不僅沒收受害者的收入，還每天額外要求受害者支付20元，只允許她們保留買春者給的小費，受害者只能通過不斷提供性服務來賺取生活費；而陳圖和辛麗則通過非法收入購買車輛等。

陳圖於7月認罪，日前在德州東區聯邦法院被判180個月監禁，辛麗則於10月被判57個月監禁。

德州 紐約市 澳洲

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