加州入學作弊醜聞 好萊塢女星網紅女兒：我值得擁有第2次機會

好萊塢女星蘿瑞羅夫林(右)的「網紅」女兒奧莉維亞．傑德．吉安諾里(左)，首次公開談論她雙親涉入加州入學作弊醜聞。(美聯社)

「網紅」奧莉維亞．傑德．吉安諾里(Olivia Jade Giannulli)8日現身直播節目「紅桌談話」(Red Table Talk)，談論她雙親、好萊塢女星蘿瑞羅夫林(Lori Loughlin)與時尚設計師吉安諾里(Mossimo Giannulli)為她的大學申請，所涉入的加州入學作弊醜聞。

奧莉維亞解釋，她希望在讓她覺得安心的地方首次公開談論她的經驗。

該臉書直播節目主持人潔達．蘋姬．史密斯(Jada Pinkett Smith)與自己的母親和女兒共同主持節目，史密斯在預告片中表示：「奧莉維亞覺得是時候說出來了。」

羅夫林與吉安諾里先前承認，他們支付入學舞弊案的入學顧問辛格(William Rick Singer)50萬元，好讓兩個女兒進入南加州大學 ；雙親今年初對串謀認罪，吉安諾里11月開始服刑五個月，羅夫林則預計幾周後出獄。

奧莉維亞表示：「對誰來說，無論情況如何都很艱難，你不願父母被關，但我也覺得我們有必要繼續跨步向前。」

「這一切是不對的事情，我認為我家中每個人都該檢討。」她坦言：「但我認為從這個錯誤中學習很重要，而不是覺得羞恥、被懲罰然後再也沒有第二次機會……我今年21歲，我覺得我值得擁有第二次機會來挽回自己，證明我已有所成長。」

奧莉維亞表示，最近由於新冠疫情規定，她還未與父母親說到話。

奧莉維亞揭露，她當初要申請大學時，完全不曉得發生了什麼事，她以為付錢給大學招生 人員是常規；她說自己高中是個好學生，但不該進入南加大 ，「事情最初發生時，我不是說『天哪我們怎敢如此？』當時我說『為什麼大家都在罵？我不懂我們做了什麼。』坦承這件事很尷尬。」

她說，目前她與市中心貧民區青年合作，並計畫繼續從事有關弱勢孩童的活動。