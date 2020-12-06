高個兒劫匪搶遍3州16家銀行 FBI懸賞1.5萬

「高個兒劫匪」上月27日再度犯案，搶劫田納西州志願者州立銀行。(聯邦調查局)

一名銀行劫匪自2009年以來先後在三個州搶劫16家銀行，至今仍逍遙法外，最新一起是在上月27日在北卡羅來納州 犯案，聯邦調查局(FBI )正在全力追緝；由於他身材高大，每次卻都繞過櫃台，因此FBI給他起了一個「高個兒劫匪」(Too Tall Bandit)的渾號；也提供1萬5000元賞金來緝捕他。

FBI表示，「高個兒劫匪」是個白人男子，身高六呎到六呎半，可能重達250磅，或有棕色眼睛。

據FBI資料顯示，他涉嫌第一起劫案是在2009年11月27日，行劫田納西州 志願者州立銀行(Volunteer State Bank)，之後在2010年11月12日，行劫田州薩姆納銀行與信託(Sumner Bank＆Trust)；2012年11月至2016年間，他先後在田州及南、北卡羅來納州流竄犯案，在銷聲匿跡四年後，上月27日又突然出現，行劫北卡州埃托瓦市(Etowah)的United Community Bank。

從16次搶劫案分析，他多數在10月、11月及12月做案。多年來的保安閉路監控電視顯示他有個怪癖，每次都繞過櫃檯，有時還會放下一個很小的聖誕節裝飾擺設。每次行劫都有各種偽裝，包括穿上迷彩服、蒙面、戴口罩及手套等，甚至會戴上萬聖節面具，行劫時都是用槍指嚇銀行職員把現金放在他的背包內，逃走時要職員全部趴在地上。

當局表示，對比了每一次劫案的保安錄影，儘管每次刼匪有不同的裝扮，但由於其身材高大且有相同的習慣，因此可以確定是同一人。

至於何時會有「高個兒劫匪」這個綽號則不得而知；FBI現與各州執法部門合作，共同懸賞1萬5000元，希望公眾提供線索將劫匪捉拿歸案。