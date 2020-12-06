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男穿內褲奔上街 26疑遭販賣者獲救

編譯周芳苑／綜合5日電
德州休士頓警局3日深夜救出約26名人口販賣的受害者。圖為部分受害者獲救後上車。(美聯社)
德州休士頓警局3日深夜救出約26名人口販賣的受害者。圖為部分受害者獲救後上車。(美聯社)

警方表示，德州休士頓警局3日深夜救出約26名疑為人口販賣的受害者。

休士頓警局透過社群媒體推特說，警方接獲一名身穿內褲在住宅區街道上奔跑的男子報案，該男子大喊他被綁架了，他想辦法逃出，但另外還有30人被綁在屋子裡當人質。

警方隨即動員處理，在位於休士頓西南側的房屋發現至少有25名男性和一名女性被留置，身上都只穿著內衣褲。

警方發言人說，屋內一些人只穿內衣褲與其他人混處一室，大部份的人很髒，部分人則很清潔；警方認為嫌犯可能故意穿著內衣褲混在其中，但警方看出有異，挑出看上去乾淨整潔甚至戴著珠寶的少數幾人。

live5news.com報導，警員到現場調查時發現窗戶、門都上鎖， 被困屋內的人有些可能已待了七天。

調查人員表示，被困在屋裡的受害者主要來自墨西哥、宏都拉斯、薩爾瓦多和古巴

警方說，有些涉嫌參與走私販賣的人已被拘留，據live5news.com報導，一名涉嫌男子當場被捕。不過，全案仍等待移民官員展開調查。

近30名受害者已在警方協助下離開被困房屋，鄰近警察單位並開放一所學校體育館安置他們。

休士頓 社群媒體 古巴

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