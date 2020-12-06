我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美逾28萬死 德州確診破130萬

金山周日實施新居家令 禁戶外用餐 重擊華埠餐飲業

曼哈頓128年教堂火災受創嚴重 自由鐘曾為美獨立敲響

記者張晨、編譯徐薏茹／綜合報導
位於紐約市曼哈頓下城區有128年歷史的「中學院教堂」5日發生大火，教堂內的「自由鐘」一直為美國總統就職典鳴鐘。(美聯社)
位於紐約市曼哈頓下城區有128年歷史的「中學院教堂」5日發生大火，教堂內的「自由鐘」一直為美國總統就職典鳴鐘。(美聯社)

位於曼哈頓下城區有128年歷史的中學院教堂(The Middle Collegiate Church)，5日遭隔鄰的大火波及嚴重受創，這間歷史悠久的教堂內擁有紐約的「自由鐘」；這場火災導致四名消防員受傷，調查人員已經對這場火災展開調查。

教堂內的「自由鐘」曾於1776年為紀念美國誕生而鳴鐘，之後「自由鐘」就一直在美國總統就職、 逝世，以及紀念九一一恐襲等活動時敲響。

紐約市消防局表示，火災發生於當日早上5時左右，當地一棟五層空置大樓一樓開始冒出火星，火勢很快蔓延到「中學院教堂」。

消防官員表示，起火的五層大樓在今年2月20日發生過意外火災後一直空置；5日凌晨疑似因電線走火再度引發火災，總共出動100多名消防員到現場搶救，有四名消防員在搶救中吸入煙塵而受傷。

「中學院教堂」建於1892年，是紐約最古老的大學教堂所在地，根據教堂網站顯示，可以追溯到1620年代荷蘭人在島上定居的時候。

「我們被掏空了，就像我們的建築被掏空了一樣，我們的心碎了，就像我們的門被壓碎了一樣。」「中學院教堂」牧師劉易斯(Jacqueline Lewis)說，他相信「自由鐘」會在大火中倖存下來，但並不確定。

該教堂具有宗教歷史特色的蒂凡尼彩色玻璃窗已經被燒毀，劉易斯當晚在教堂網站上發表聲明稱，「我們深愛的聖所被燒毀了，這讓所有人悲痛如焚，然而火焰不能能阻止我們之愛，感謝上帝，沒有人員傷亡。」

「從3月起，教堂就一直堅持在線上做禮拜，明天我們依舊會照常舉行，為急救人員祈禱，為同樣受到火災影響的鄰居們祈禱，當我們悲痛時，我們渴望所有人一起祈禱。」他寫道。

紐約市 美國 曼哈頓

上一則

阿州議員確診 眾院本周第3例 都是共和黨籍

下一則

找到生父…他在機場重演「精靈總動員」一家人樂團圓

延伸閱讀

曼哈頓128年歷史教堂火災 「自由鐘」曾為美獨立鳴鐘

曼哈頓128年歷史教堂火災 「自由鐘」曾為美獨立鳴鐘
巴市新手消防員 搭雲梯上樹救貓

巴市新手消防員 搭雲梯上樹救貓
橙縣邦德山火控制10% 爾灣、森林湖解除撤離

橙縣邦德山火控制10% 爾灣、森林湖解除撤離
被困？反鎖？謝家華火災致死疑點多

被困？反鎖？謝家華火災致死疑點多

熱門新聞

網路鞋店Zappos華裔創辦人謝家華致力振興拉斯維加斯市中心，他因火災逝世後，該市金門賭場酒店宣布他的死訊。(美聯社)

火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖

2020-12-01 20:48
知名鞋類購物網站Zappos創辦人謝家華27日去世，享年46歲。（美聯社）

Zappos華裔創辦人謝家華 火災重傷過世 享年46歲

2020-11-28 09:43
鞋商Zappos的台裔創辦人謝家華驟逝。路透

燒傷？嗆傷？網路鞋王謝家華火災身亡 事故細節曝光

2020-11-30 08:16
歐美都面臨新一波重大新冠肺炎疫情，但其實從疫情肆虐全球至今，東亞國家不論是確診或死亡人數，均遠低於歐美國家。路透

為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機

2020-12-05 12:16
參院版S386「高技術移民公平法案」過關。(美聯社)

華人關注！S386法案參院過關 綠卡國籍配額 待協調終版

2020-12-03 09:35
柏克一家的親友為他們發起募款。（取自GoFundMe網站）

好心載人一程 新州護士全家6染病1喪命

2020-12-03 22:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡

「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡
為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機

為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機
「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

加州55張選舉人票入袋 拜登經確認超過當選門檻

加州55張選舉人票入袋 拜登經確認超過當選門檻
北京王牌在握？ 反制美國最大的「武器」 價格已高漲

北京王牌在握？ 反制美國最大的「武器」 價格已高漲