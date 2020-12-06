曼哈頓128年教堂火災受創嚴重 自由鐘曾為美獨立敲響

位於紐約市曼哈頓下城區有128年歷史的「中學院教堂」5日發生大火，教堂內的「自由鐘」一直為美國總統就職典鳴鐘。(美聯社)

位於曼哈頓 下城區有128年歷史的中學院教堂(The Middle Collegiate Church)，5日遭隔鄰的大火波及嚴重受創，這間歷史悠久的教堂內擁有紐約的「自由鐘」；這場火災導致四名消防員受傷，調查人員已經對這場火災展開調查。

教堂內的「自由鐘」曾於1776年為紀念美國 誕生而鳴鐘，之後「自由鐘」就一直在美國總統就職、 逝世，以及紀念九一一恐襲等活動時敲響。

紐約市 消防局表示，火災發生於當日早上5時左右，當地一棟五層空置大樓一樓開始冒出火星，火勢很快蔓延到「中學院教堂」。

消防官員表示，起火的五層大樓在今年2月20日發生過意外火災後一直空置；5日凌晨疑似因電線走火再度引發火災，總共出動100多名消防員到現場搶救，有四名消防員在搶救中吸入煙塵而受傷。

「中學院教堂」建於1892年，是紐約最古老的大學教堂所在地，根據教堂網站顯示，可以追溯到1620年代荷蘭人在島上定居的時候。

「我們被掏空了，就像我們的建築被掏空了一樣，我們的心碎了，就像我們的門被壓碎了一樣。」「中學院教堂」牧師劉易斯(Jacqueline Lewis)說，他相信「自由鐘」會在大火中倖存下來，但並不確定。

該教堂具有宗教歷史特色的蒂凡尼彩色玻璃窗已經被燒毀，劉易斯當晚在教堂網站上發表聲明稱，「我們深愛的聖所被燒毀了，這讓所有人悲痛如焚，然而火焰不能能阻止我們之愛，感謝上帝，沒有人員傷亡。」

「從3月起，教堂就一直堅持在線上做禮拜，明天我們依舊會照常舉行，為急救人員祈禱，為同樣受到火災影響的鄰居們祈禱，當我們悲痛時，我們渴望所有人一起祈禱。」他寫道。