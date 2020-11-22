10年來首次死刑 南卡州卻無行刑藥物

南卡羅來納州 將執行睽違近十年來的首次死刑，懲教官員卻說沒有任何致命的注射藥物可以用來行刑。

該州最高法院訂於12月4日對55歲男性死囚摩爾(Richard Bernard Moore)行刑，他在史巴丹堡郡(Spartanburg)殺害一名便利商店店員後獲判有罪並被判死刑，如今已經過了19年。

摩爾的律師尋求延後行刑，還說新冠病毒疫情 會讓行刑相關人員與見證人面臨風險。

代表摩爾的的非營利組織「司法360」(Justice 360)發表聲明稱，懲教部門不願透露行刑方式相關資訊，讓摩爾無法根據該州法規選擇注射死刑或電椅死刑。

根據該州法規，摩爾最晚可以在行刑日14天前，選擇兩種行刑方式之一；如果他沒有選擇，預設的方式就是注射死刑。

儘管摩爾的律師在聯邦法院對懲教部門提告，希望取得相關資訊，該部門在9月的信函中表示，其一直都坦承缺乏死刑的行刑藥物，也不能披露行刑團隊成員或藥物供應商身分等細節。

該部門也表示，正在更新執行死刑期間的新冠肺炎 防護措施。

懲教部門發言人克里斯蒂‧謝恩(Chrysti Shain)18日證實，上一批行刑藥物已在2013年過期；「我們已積極尋找管道取得注射死刑所需藥物，但我們沒有任何藥物。」

南卡州與多州都愈來愈難取得死刑藥物，因為反對死刑的人施壓藥廠不要供應。

該州議會先前曾嘗試尋找替代方案，也考量過一項法案，在缺乏死刑注射藥物時，強制讓囚犯接受電椅死刑。

摩爾是南卡州被判死刑的37人之一，37人皆為男性。