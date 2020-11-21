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爽身粉致癌案再敗訴 嬌生被判賠1.2億 將上訴

編譯周芳苑／綜合20日電
紐約布魯克林一罹癌婦女將病因歸咎於使用嬌生公司嬰兒爽身粉而接觸石棉，紐約州法官下令嬌生賠償1億2000萬元。(Getty Images)
紐約布魯克林一罹癌婦女將病因歸咎於使用嬌生公司嬰兒爽身粉而接觸石棉，紐約州法官下令嬌生賠償1億2000萬元。(Getty Images)

紐約布魯克林(布碌崙)一名疑因使用嬌生公司(Johnson＆Johnson)嬰兒爽身粉而接觸石棉罹患癌症的婦女對該公司興訟，紐約州一名法官裁定嬌生公司需賠償1億2000萬元。

這筆賠償金將支付給67歲罹癌婦女唐娜．奧爾森(Donna Olson)和65歲的先生羅伯特．奧爾森(Robert Olson)；曼哈頓的州最高法院法官萊博維茨(Gerald Lebovits)經14周審理後，將陪審團判定的3億2500萬元賠償金下調。

萊博維茨11月11日在判決書上表明賠償金太高，改為1億2000萬元賠償，或重新審判。

法庭紀錄顯示，調降後的賠償金包括1500萬元補償性賠償和1億500萬元懲罰性賠償，各低於最初的2500萬元和3億元。

嬌生公司以存在重大法律和證據錯誤為由，將提起上訴；他們仍堅信滑石(talc，一種礦物質)是安全的，不含石棉，不會引發癌症。

奧爾森夫婦的代表律師布洛克(Jerome Block)說，當事人堅信這個判決站得住腳。唐娜．奧爾森的間皮癌症處於末期；她作證時說，她每天使用嬌生嬰兒爽身粉或沐浴露已50多年。

萊博維茨法官寫道，陪審團可能發現嬌生公司多年來對滑石產品存有健康風險明知故犯，只為保有市場和利潤。

嬌生總部位於新澤西州，正針對密蘇里州卵巢癌婦女歸咎於嬰兒爽身粉和其他滑石粉產品含石棉而賠償21億2000萬元一案，向最高法院提起上訴。

路透2018年調查報告發現嬌生數十年來都知道滑石粉含石棉，在那之後，嬌生嬰兒爽身粉的安全性便受到嚴格審查。

嬌生公司內部紀錄、試驗和其他證據顯示，1971年到2000年代初，嬌生滑石粉原料和成品爽身粉有時對少量石棉測試呈陽性。

紐約一罹癌婦女將病因歸咎於使用嬌生公司嬰兒爽身粉而接觸石棉，紐約州法官下令嬌生賠...
紐約一罹癌婦女將病因歸咎於使用嬌生公司嬰兒爽身粉而接觸石棉，紐約州法官下令嬌生賠償1億2000萬元。圖為商店貨架上的嬌生爽身粉。(路透)

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