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威斯康辛州密爾瓦基購物中心傳槍響8傷 槍手逃逸

編譯林梅婕／綜合20日電
威州的梅費爾購物中心20日下午發生槍擊案後，傷者被抬上救護車送醫。(美聯社)
威州的梅費爾購物中心20日下午發生槍擊案後，傷者被抬上救護車送醫。(美聯社)

威斯康辛州密爾瓦基(Milwaukee)一做購物中心20日下午爆發槍擊案，雖然無人死亡，但有八人受傷；槍手開槍逃逸，警方目前仍在深入了解案發原因、追查嫌犯中。

這宗槍案是於當地時間下午2時50分左右，發生在梅費爾購物中心(Mayfair Mall)；當地沃瓦托薩市(Wauwatosa)警局局長偉柏(Barry Weber)表示，傷者包括七名成年人和一名青少年。

透過傷者證詞，警方已鎖定嫌犯是一名年紀介於20歲至30歲的白人男子；而偉柏也呼籲，該購物中心已成為犯罪現場，並要求民眾遠離。

根據現場目擊者的說詞，他們一共聽到8至12聲槍響；當地媒體WISN報導，至少有五人被送上擔架抬出購物中心，另外還有兩人坐在案發現場一旁，意識狀況仍清醒；一些在購物中心外的顧客表示，案發時他們的朋友正在裡面躲著。

吉兒‧伍利(Jill Wooley)帶著79歲的老母親表示，她們在購物中心外聽到槍響：「我們一聽到聲音馬上就知道這是槍聲，立刻趴到地上。」

一名婦女崔西‧考克斯(Trish Cox)說，她19歲的外甥在購物中心內運動用品店「終點線」(Finish Line)上班，案發當時購物中心電話斷線更讓她心急如焚，直到聯邦調查局(FBI)的探員告知她現場已淨空。

今年2月該購物中心也曾發生一起槍擊案，一名非裔警察門薩(Joseph Mensah)向17歲非裔少年柯爾(Alvin Cole)開槍，柯爾中槍後不治；門薩表示，會向柯爾開槍是出於自我防衛，因為當時柯爾拿槍指向他，事後密爾瓦基地區檢察官決定不起訴門薩，但至此之後該購物中心就成為維權示威者的活動目標。

威州的梅費爾購物中心20日下午發生槍擊案，造成至少八人受傷；案發後，警方在現場戒...
威州的梅費爾購物中心20日下午發生槍擊案，造成至少八人受傷；案發後，警方在現場戒備調查。(美聯社)

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