淫魔富豪認罪案 前歐巴馬政府官員被指「判斷不佳」

司法部調查報告發現，已故戀童富豪艾普斯坦認罪案，是前勞工部長艾柯斯塔（圖）擔任佛州最高聯邦檢察官時「判斷不佳」所致。（美聯社）

司法部 日前公布調查報告，指稱在監獄中自殺的淫魔富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)認罪案，是前歐巴馬政府勞工部 長艾柯斯塔(Alex Acosta)擔任佛州聯邦檢察官時「判斷不佳」所致。

當時，艾普斯坦被控性虐待好幾十名未成年少女，這起轟動一時的賣淫案，依法可判無期徒刑；但2008年他和檢方達成認罪協議，改服13個月徒刑，賠償受害人並列為性犯罪了事。

司法部專業責任辦公室針對案情處理經過，調查檢方以不起訴結案，是否涉嫌犯錯或不當處理，也調查檢方與受害人之間的互動是否有問題，且責任在檢方。

調查結論是，其中一名檢察官和受害人互動時，「行為不當」，以檢方沒有「清楚明白、毫不模稜的責任」徵詢受害人意見為由，就和被告達成認罪協議，而以不起訴換取13個月牢獄之災結案。

後來，艾普斯坦於2019年再度遭幾乎同樣的罪名，被紐約 曼哈頓檢察官起訴，拘禁待審時在獄中自殺。

司法部的調查因此論斷，艾柯斯塔以不起訴結案，實屬「判斷不佳」。

調查報告說，艾柯斯塔的差勁判斷，雖不是「不當施惠」所致，和被告達成認罪協議，從聯邦政府立場看，卻是運作機制的一大缺失，導致政府必須重新調查全案的處理經過。

調查人員約談了60名證人，也查遍司法部幾十萬份紀錄，釐清艾柯斯塔、其辦公室三名主管和一名聯邦助理檢察官在辦案時扮演的角色，該負什麼責任。

報告出爐，立即引發共和黨參議員賽斯(Ben Sasse)譴責；賽斯在案發後，就不斷質疑司法部官員以認罪換取不起訴結案的做法。