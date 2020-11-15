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替毒販洗錢判505年 73歲翁服刑逾30年獲釋

記者胡玉立／綜合報導

1991年因洗錢被判有罪、刑期長達505年的男子胡安·塞雷西(Juan Carlos Seresi)，12日被洛杉磯地方法院法官威爾遜(Stephen V. Wilson)概括減刑至已服的31年刑期，並下令「立即釋放」。

當塞雷西從女兒帕蒂·莫爾(Patti Mawer)口中獲知獲釋消息時表示，「這是奇蹟。」莫爾告訴媒體，儘管父親從她青少年時就入獄，但他始終是全家人生活不可或缺的一份子。

現年73歲的塞雷西與另外三名被告1991年因結夥毒品洗錢3億元被判有罪，他必須服刑505年，預訂出獄日期是2419年7月8日。美國有線電視新聞網(CNN)8月報導指出，即便在宣判當年，這樣的刑罰也被認為極其嚴苛。全國進行司法改革議題討論時，各方曾大加譴責。

此案8月獲威爾遜法官審理，一個多月後他判定四名被告確實有罪。但與此同時，威爾遜也受理塞雷西律師提出的動議，該動議要求法官基於同情釋放塞雷西，因為他年事已高且患有高血壓，屬COVID-19高危險群。

威爾遜判決時指出，除了同情塞雷西年邁體弱，塞雷西犯的是非暴力罪行且已服刑30年以上，坐牢期間還取得三個大專學位，服刑紀律紀錄幾乎毫無缺失。種種因素加起來，他有「非常令人信服的理由」讓塞雷西重獲自由。

根據威爾遜的命令，塞雷西立即獲釋後，將接受三年監督考核。四名被判有罪的被告，均已向第九巡迴上訴法院提出上訴。

其餘被告的代表律師十分讚賞法官允許塞雷西提前獲釋的判決，打算向威爾遜提出類似動議。律師表示，其他幾名被告與塞雷西年齡相仿，且都在監獄服刑31年、表現良好，同樣足以獲得同情，希望法官能讓他們「在監獄外享受餘生，這樣的結果符合公平公正。」

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