男登山遇險 送急診室心跳停45分鐘 葉克膜救回

45歲的納平斯基在華盛頓州雷尼爾山國家公園健行時遇險，獲救送到醫院後死亡，停止呼吸45分鐘後又被救回。(美聯社)

一名45歲男性健行者在華盛頓州 雷尼爾山國家公園(Mount Rainier National Park)出現零可見度的狀況下遇險後獲救，曾在醫院急診室停止心跳，而醫生用葉克膜急救，讓他在停止呼吸45分鐘後起死回生。

西雅圖 時報(The Seattle Times)報導，該名男子名叫納平斯基(Michael Knapinski)，來自伍汀維爾(Woodinville)，本月8日由飛行救援團隊搶救下山，送進港景醫療中心(Harborview Medical Center)急診室。

珍妮爾‧巴都拉克(Jenelle Badulak)是首批救治納平斯基的醫師之一，她說患者到院時仍有脈搏，但心跳旋即停止。

巴都拉克說：「他在急診室陷入死亡狀態，讓我們有特殊機會試圖搶救他的生命，基本上就是進行心肺分流。」

醫療團隊多次進行心肺復甦術，並讓他使用葉克膜(ECMO)儀器，即將體內血液輸入心肺儀器來移除二氧化碳，然後送回他體內。

納平斯基的心跳停止45分鐘後，醫師使其恢復，而醫療團隊則於當晚持續觀察，確保他的狀態持續恢復穩定。

兩天後，納平斯基甦醒，當時在現場的護士惠妮‧霍倫(Whitney Holen)說，他醒來後的第一個願望就是打電話給家人。

納平斯基的心臟、腎臟還是有些問題，凍傷也還沒痊癒，但醫師說相信他會痊癒。

本月7日上午，納平斯基和一位朋友一起去雪地健行；朋友打算滑雪 下山至繆爾營(Camp Muir)，而他要穿著雪鞋走到天堂區(Paradise)。

納平斯基接受電話訪問時說：「我本來快要走完(小路)了，然後出現零可見度的狀況，我什麼都看不見」；他記得的最後一件事是在一片雪白中緩慢步行下山；「我不確定發生了什麼；我想我跌倒了」；他全身都有碰傷與擦傷。

當晚朋友在天堂區停車場沒有等到納平斯基，於是通報失蹤。

納平斯基說，現在他仍有些認知遲緩，但仍相當愉快並持續進步。