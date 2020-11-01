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射殺2示威者 伊州17歲男出庭落淚

編譯郭宣含／綜合31日電
涉嫌於8月在威斯康辛州基諾沙射殺兩名示威者的伊利諾州17歲白人男子瑞登豪斯(中)，被引渡至威州受審。(美聯社)
涉嫌於8月在威斯康辛州基諾沙射殺兩名示威者的伊利諾州17歲白人男子瑞登豪斯(中)，被引渡至威州受審。(美聯社)

伊利諾州17歲的白人男子瑞登豪斯(Kyle Rittenhouse)被控8月在威斯康辛州基諾沙(Kenosha)射殺兩名示威者，伊州法官30日裁定，瑞登豪斯不得釋放，並在當日下午被引渡至威州受審殺人罪。

伊州湖郡(Lake County)法官諾瓦克(Paul Novak)30日下午裁決時拒絕讓瑞登豪斯續留伊州，並回應辯護律師先前稱威州指控具政治動機的說法；他指出，伊州法庭不該評斷威州地方檢察官的可能裁決與後續影響。

根據湖郡和基諾沙警警察局，諾瓦克在伊州瓦其根市(Waukegan)公布裁決後，湖郡警察便載瑞登豪斯到五哩外的伊州與威州邊界，在下午3時45分左右將人交給威州基諾沙警察，現被拘留在基諾沙郡監獄(Kenosha County Jail)。

瑞登豪斯槍殺事件發生在8月25日，兩天前威州警察逮捕非裔男子布萊克(Jacob Blake)時，從背後連開七槍造成對方半身不遂，相關畫面遭公布後引發示威。

瑞登豪斯面臨一級蓄意殺人罪、一級疏忽殺人罪、一級企圖蓄意殺人罪各一起，以及兩起一級危害他人安全罪，以及未滿18歲持有危險武器罪；若蓄意殺人罪名成立，他可能面臨終身監禁。

這場聽審原要呈交證據和證詞，但雙方均無證人，因此不到30分鐘便結束；瑞登豪斯聽審時經歷多種情緒，多次落淚和嘔吐，他表示：「我朝兩個白人小孩開槍」，他「結束了別人的生命」。他從家人那得知社群負評後開始哭泣，並表示自己頭頸部遭人用棒球棍和滑板毆打，醫療紀錄顯示他的手臂有小抓傷，但無瘀青、割傷。

瑞登豪斯表示，當天他用的是放在朋友車上的槍械；但該名18歲友人說買槍錢來自瑞登豪斯，而且這把槍僅供狩獵，他把槍放在基諾沙繼父家。根據瑞登豪斯及其繼父說法，瑞登豪斯與友人受雇於店家當保全，但遭店家否認。

瑞登豪斯律師皮爾斯(John Pierce)堅稱瑞登豪斯行動出於自衛，他們會繼續上訴，「我們相當尊重諾瓦克法官，但我們絕對堅決反對今日的裁決。」他強調瑞登豪斯永不屈服，終會獲釋並撤除所有指控。

涉嫌於8月在威斯康辛州基諾沙射殺兩名示威者的伊利諾州17歲白人男子瑞登豪斯30日...
涉嫌於8月在威斯康辛州基諾沙射殺兩名示威者的伊利諾州17歲白人男子瑞登豪斯30日出庭，法官裁定他需被引渡回威州受審。(美聯社)

伊州 警察 社群

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