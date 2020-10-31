女兒進名校行賄案 好萊塢女星蘿瑞羅夫林入監服刑2個月

女星蘿瑞‧羅夫林行賄讓女兒上名校而被判刑兩個月，已向加州聯邦監獄報到。(美聯社)

電視影集「俏皮老爸天才娃」(Full House，又譯「歡樂滿屋」)女星蘿瑞‧羅夫林(Lori Loughlin)行賄讓女兒上名校而被判刑兩個月，30日已向加州 都柏林聯邦監獄 報到。

聯邦統計數據顯示，30日上午為止，羅夫林服刑的監獄中共有874名囚犯，其中有兩個新冠肺炎陽性病例。

羅夫林8月被判兩個月徒刑，她的時裝設計師先生吉安諾里(Mossimo Giannulli)也因行賄50萬元讓兩個女兒進入南加大 划艇校隊，被判五個月，但他並未隨同羅夫林向監獄報到。

這對名人夫婦認罪三個月後被判刑，除了服刑，羅夫林還將支付15萬元罰款、100小時社區服務，吉安諾里須支付25萬元罰款、250小時社區服務。

富人行賄讓孩子走後門上名校而被刑已近30例，聯邦調查局以1999年的電影為此封了一個綽號「大學藍調行動」(Operation Varsity Blues)，揭露巨額賄賂操縱成績或假造體育證書讓孩子入學。

羅夫林和先生一年多來始終堅稱是合法捐贈，甚至指控檢察官隱藏他們無罪的重要證據。兩人被判刑嚴重破壞羅夫林原本在螢幕上的正面形象。

有關當局說，這對夫婦行賄資金經由招生顧問辛格(Rick Singer)的假慈善機構運作。調查人員掌握的電話和電郵顯示，辛格在電郵中告訴這對父母，需要他們大女兒穿著運動服在划船艇上的照片，就像真正的運動員。

因行騙而服刑的知名父母還包括：電視劇「欲望師奶」(Desperate Housewives)女星費麗西蒂‧霍夫曼(Felicity Huffman)， 去年底承認付1萬5000元讓人更正女兒入學考試答案，被監禁近兩星期。