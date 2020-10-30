協助日產高管逃亡 美准引渡特戰老兵父子 律師促暫緩
川普政府已經同意，把涉嫌幫助日產汽車(Nissan Mortor)前執行長高恩(Carlos Ghosn)逃離日本的兩名美國公民引渡到日本受審，兩人的律師提出緊急陳情，要求暫緩引渡。
59歲的前陸軍綠扁帽特種部隊成員泰勒(Michael Taylor)和他27歲兒子彼得‧泰勒(Peter Taylor)遭日本當局指控，去年12月29日協助高恩偷渡至黎巴嫩，另一名嫌犯為黎巴嫩裔美國公民扎耶克(George-Antoine Zayek)。
麻州聯邦法官上月裁決，父子兩人可被引渡，但由國務院決定是否引渡，國務院發言人對此案表示，不予置評。
波士頓聯邦法院准予暫緩引渡，兩人目前羈押在麻州監獄。
日本政府控告泰勒父子幫助高恩藏在箱子哩，搭乘私人飛機經由土耳其回到祖國黎巴嫩，而黎巴嫩和日本沒有引渡條約。
高恩的逃亡故事已廣為人知。他說，他逃亡的理由是，日本無法對他公平審判，拘禁條件也不公平，保釋期間不能和太太見面。日本控告他的罪名，如少報收入、挪用公司款項作為私用、背信，他一概否認。
泰勒父子今年5月遭逮捕，關押至今，聘請的律師從未否認日本的指控，但辯稱美國不能引渡他們，因為他們的作為，不符合日本政府想要將他們定罪的法律規定。
檢方引述銀行記錄說，高恩於2019年10月電匯了86萬美元給彼得‧泰勒，今年1到5月，高恩的兒子又運用加密貨幣交易的方法，付了50萬元給泰勒。
泰勒原本經營私人保全公司，只處理私人案件，生意漸好之後，也接受國務院和聯邦調查局(FBI)員工的私人請託。
檢方說，泰勒曾利用某軍官提供的情報，獲得軍方讓他訓練阿富汗軍人的標案，他獲知當局調查標案時，拜託一位FBI幹員朋友出面「解除危機」。
美國當局已從泰勒公司的銀行帳戶沒收500萬元，並控以50項罪行，他坐牢14個月後，承認其中兩條罪名；當局最後歸還給他200萬和遭沒收的汽車。
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