協助日產高管逃亡 美准引渡特戰老兵父子 律師促暫緩

協助日產汽車前執行長高恩逃離日本的前陸軍綠扁帽特種部隊成員泰勒(右)，與另一名嫌犯扎耶克(左)，去年犯案時在土耳其機場通關。(美聯社)

川普政府已經同意，把涉嫌幫助日產汽車(Nissan Mortor)前執行長高恩(Carlos Ghosn)逃離日本 的兩名美國公民 引渡到日本受審，兩人的律師提出緊急陳情，要求暫緩引渡。

59歲的前陸軍綠扁帽特種部隊成員泰勒(Michael Taylor)和他27歲兒子彼得‧泰勒(Peter Taylor)遭日本當局指控，去年12月29日協助高恩偷渡至黎巴嫩，另一名嫌犯為黎巴嫩裔美國公民扎耶克(George-Antoine Zayek)。

麻州聯邦法官上月裁決，父子兩人可被引渡，但由國務院 決定是否引渡，國務院發言人對此案表示，不予置評。

波士頓聯邦法院准予暫緩引渡，兩人目前羈押在麻州監獄。

日本政府控告泰勒父子幫助高恩藏在箱子哩，搭乘私人飛機經由土耳其回到祖國黎巴嫩，而黎巴嫩和日本沒有引渡條約。

高恩的逃亡故事已廣為人知。他說，他逃亡的理由是，日本無法對他公平審判，拘禁條件也不公平，保釋期間不能和太太見面。日本控告他的罪名，如少報收入、挪用公司款項作為私用、背信，他一概否認。

泰勒父子今年5月遭逮捕，關押至今，聘請的律師從未否認日本的指控，但辯稱美國不能引渡他們，因為他們的作為，不符合日本政府想要將他們定罪的法律規定。

檢方引述銀行記錄說，高恩於2019年10月電匯了86萬美元給彼得‧泰勒，今年1到5月，高恩的兒子又運用加密貨幣交易的方法，付了50萬元給泰勒。

泰勒原本經營私人保全公司，只處理私人案件，生意漸好之後，也接受國務院和聯邦調查局(FBI)員工的私人請託。

檢方說，泰勒曾利用某軍官提供的情報，獲得軍方讓他訓練阿富汗軍人的標案，他獲知當局調查標案時，拜託一位FBI幹員朋友出面「解除危機」。

美國當局已從泰勒公司的銀行帳戶沒收500萬元，並控以50項罪行，他坐牢14個月後，承認其中兩條罪名；當局最後歸還給他200萬和遭沒收的汽車。