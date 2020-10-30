涉竊商業機密 司法部起訴山東一能源公司

司法部29日宣布，中國 山東煙台的杰森能源(Jason Energy Technologies)、其美國 公司杰森油氣設備公司(Jason Oil and Gas Equipment，JOG)及JOG總裁、中國公民高磊(Jason Gao)，因涉嫌密謀偷取休士頓 地區一家油氣製造商的技術，被控密謀、盜竊商業機密和企圖盜竊商業機密等罪名；司法部稱，高磊此前住在休士頓，但據信目前人在中國，逮捕令仍待執行。

與本案有關聯的41歲男子爾福德(Robert Erford Jr)也被控罪，他早先已對密謀竊取商業機密認罪，他來自德州戴頓(Dayton)，曾在休士頓地區的一家公司工作。

起訴書指出，2019年11月7日前後，高磊和爾福德在杰森油氣設備公司位於休士頓的辦公室見面，爾福德簽署由高磊提供的顧問合同，顯示爾福德將作為顧問到中國短暫工作，在連續油管技術方面(coiled tubing technology)幫助杰森油氣設備公司；合同顯示爾福德將到中國工作15天，每天薪酬1000元。

會面期間，爾福德也收到來自杰森能源總經理發出的邀請信，邀他訪問以交流並探討技術，信中提到希望以此幫助提高杰森能源的生產效率、減少機器故障，並提高產能。

起訴書指，2019年11月22日前後，爾福德為幫助杰森能源，在未經授權的情況下，將受害公司的商業機密文件從美國轉到中國；而同年11月25至29日間，爾福德在杰森能源的中國辦公室和該公司的連續油管設施處，與高磊和杰森能源的相關人員會面，討論連續油管技術，包括受害公司的專利技術、作業和程序。

證據也顯示爾福德和高磊在2019年12月，利用加密通訊應用微信(WeChat)獲取、收集、複製受害公司的生產信息。

此案若成立，杰森能源、杰森油氣設備公司最高面臨500萬元罰款，或竊取商業機密的三倍價值罰款，二者之中取價值高者；高磊也面臨同樣罰款，以及最高十年監禁。