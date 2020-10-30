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俄人幹的？FBI警告：上百家醫院面臨被駭

編譯林梅婕／綜合29日電
聯邦調查局28日警告，許多醫療系統遭到駭客攻擊，導致醫院資料庫系統被封鎖。(美聯社)
聯邦調查局28日警告，許多醫療系統遭到駭客攻擊，導致醫院資料庫系統被封鎖。(美聯社)

聯邦調查局(FBI)28日提出警告說，國內多處醫療系統遭到網路駭客組織攻擊，導致醫院資料庫系統被封鎖；該組織旨在擾亂醫院的運作，導致許多需要緊急醫療的患者無法及時接受治療，有些人甚至因此喪命。

FBI指出，發出這項惡意攻擊的犯罪集團不僅竊取醫院的數據資料，還企圖中斷醫療系統的服務，並利用勒索軟體將院方資料改成亂碼要求贖金，只有在達成要求後才會給予金鑰解鎖。

專家表示本周國內至少有五家醫院受害，未來可能對其他上百家的醫院造成威脅；據稱，該組織主要以俄文溝通，犯案時間又正巧接近總統大選，不過目前該組織除了要求贖金，並沒有顯示其他的犯罪動機。

目前進行合作調查的單位除了FBI，還有國土安全部及衛生部；網路資安公司麥迪安(Mandiant)技術長卡瑪卡(Charles Carmakal)表示：「我們正在經歷美國歷年來最嚴重的網路資安威脅。」

該組織所使用的勒索軟體為Ryuk，由殭屍網路系統Trickbot釋放；過去一年半以來，國內受到勒索軟體軟的攻擊相當頻繁，主要受害地區聚集在東岸巴爾的摩至亞特蘭大一帶的地方政府和學校系統。

今年9月醫療機構「全民健康服務」(UHS)在國內的250個據點都受到勒索軟體的攻擊，資料系統癱瘓導致醫護人員必須用紙筆記錄，阻礙所有作業的進行且造成部分設備故障。

德國杜塞道夫市(Duesseldorf)一家醫院同樣在9月遭到勒索軟體攻擊，導致一名需要急救的病患被迫轉診而延後治療，最終不幸喪命。

網路資安公司Hold Security已追蹤勒索軟體的使用長達一年，該公司總裁霍爾頓(Alex Holden)表示，該組織向每個受害單位勒索1000萬元的贖金，且企圖在未來攻擊超過400家的醫療單位。

資安 FBI 美國

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