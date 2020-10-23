上訴法院禁雙重起訴 馬納福房貸詐欺罪被撤銷

法官以禁止雙重起訴為由，支持撤銷紐約檢方對前川普總統競選陣營總幹事馬納福(中)提出的州房貸詐欺控罪。(美聯社)

紐約州 中級上訴法院法官22日以禁止雙重起訴原則為由，支持撤銷紐約檢方對前川普 總統競選總幹事馬納福(Paul Manafort)提出的房貸詐欺控罪。

由四名州法官組成的小組裁定，贊同下級法院法官調查結果，指曼哈頓 檢察官去年對馬維福提出的州房貸指控，與馬納福遭聯邦控罪後入獄的指控相符；檢方未能證明此案可例外於該州禁止雙重起訴原則。

曼哈頓紐約州高等法院法官威利(Maxwell Wiley)去年12月的結論是：「紐約州禁止雙重起訴法，為起訴提供了非常狹窄的窗口。」

上訴法院法官裁決認為，曼哈頓檢察官4月提出的上訴文書和10月的口頭辯論，所引用的法定差異，「遠遠達不到『非常不同』的例外條件」。

曼哈頓地區檢察官萬斯(Cyrus Vance, Jr.)對馬納福提出的控罪與上訴，普遍被認為是想藉此防範川普可能會赦免馬納福所犯的聯邦罪行。此項裁決結果，堪稱對萬斯努力的又一打擊。

萬斯辦公室22日表示，他們考慮上訴。

馬納福因為被控誤導美國政府進行外國遊說工作圖利、向稅務機關隱瞞了數百萬元所得、鼓勵證人為他說謊，遭聯邦法院定罪，獲判犯八項稅收和銀行欺詐罪，另外還有十項罪名待決。

現年71歲的馬納福，在維吉尼亞遭定罪判刑及在華府的另一椿認罪罪行，被判刑七年半，結果入獄服刑不到一年，即因新冠病毒疫情，5月獲釋返家監禁。