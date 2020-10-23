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藉空殼公司假實習 15名外國學生被逮

記者張聲肇／綜合報導
移民與海關執法局逮捕15名外國學生，因為他們濫用學生簽證的實習制度，為不存在的公司工作以留在美國。(NBC電視台截圖)
移民與海關執法局逮捕15名外國學生，因為他們濫用學生簽證的實習制度，為不存在的公司工作以留在美國。(NBC電視台截圖)

移民與海關執法局(ICE)21日宣布逮捕了15名外國學生，因為他們濫用學生簽證的實習制度，為留在美國，詐稱在為並不存在的公司工作。

國土安全部與ICE官員說，被逮捕的多數是來自印度的學生，這是1月開始調查以來的初步成果。

ICE代理局長范姆(Tony Pham)說，逮捕這批學生只是「開端」，對所有違法居留的外國人，應足以警告：「任何非移民的學生，只要他們沒有遵守或違反非移民身分的簽證條件，就會遭到逮捕並移送出境。」

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，這些空殼公司也在利用實習制度。

來美留學的外國學生，在學期間或剛畢業後，可在美國居留一段時間，以便累積工作經驗，這政策的名稱叫做「選擇性的實際訓練」(Optional Practical Training，即實習)，准許外國學生暫時在美國就業，但要在專攻領域工作。

NBC記者調查報導，有些不存在的公司利用F-1簽證辦法，替學生「證明」他們在美國實習。今年5月，共和黨籍參院財政委員會主席格拉斯理(Chuck Grassley，愛阿華州)就根據NBC的報導，質詢國安部，學生簽證被濫用的情況有多嚴重？

國安部和ICE官員21日表示，約有1100名外國留美人士有「不遵守法律」之嫌，已發函通知其中700人，要取消他們的工作許可。

根據ICE的新聞稿，這15名被逮捕的外國學生，分別在波士頓、華府、休士頓和納許維爾等城市，包括11名印度人，兩名利比亞人，一名塞內加爾人，一名孟加拉人。

代理國安部副部長職務的古奇內利(Ken Cuccinelli)說，清查學生簽證遭濫用的行動清理出來的職務，將替美國公民增加就業機會，「這向來是現任總統的優先施政」。

范姆等官員說，ICE將持續這項行動，把違法者驅逐出境。他說，清查行動如今進入下一階段，調查人員將針對作假的雇主以及違反簽證條件的學生執行美國法律。

學生簽證 美國公民 ICE

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