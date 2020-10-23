猶他大學女生在校被前男友殺害 校方賠償1350萬元和解

猶他大學女生麥克拉斯基在校園被前男友殺害，她的父母與校方以1350萬元和解。圖為該校美式足球賽開始前，播出麥克拉斯基的照片。 (美聯社)

猶他大學（University of Utah）一名田徑校隊女學生在校園裡被前男友殺害，她的父母針對校方未及時正視約會暴力警訊導致不幸，22日以校方賠償1350萬元達成和解。

死者洛潤‧麥克拉斯基（Lauren McCluskey）兩年前遇害，在她去世兩周年之際，猶他大學校長露絲‧瓦金斯（Ruth Watkins）與麥克拉斯基父母在記者會上宣布和解。此案引起全美重新對大學校園安全和約會暴力關注，並促成猶他大學變革。

來自華盛頓州 的21歲麥克拉斯基遇害前與校園警察 聯繫20多次，報稱約會對象騷擾她，但校方未處理；2018年10月她被發現遭槍殺，陳屍在校園學生公寓附近的汽車 內。

瓦金斯校長坦承，如果校園工作人員接受更完善培訓，並有規程指導，可避免麥克拉斯基遭不幸。這席話與她2018年12月的說法不同，當時她說，初審並未發現任何依據表明麥克拉斯基之死可預防。

洛潤的父母親當時對瓦金斯的說法大表不滿，2019年控告該校，要求賠償5600萬元，聲稱校方未能保護他們的女兒。

麥克拉斯基因37歲前男友羅藍(Melvin Shawn Rowland)謊報姓名、年齡和性犯罪紀錄後切斷和他的關係；猶他大學委託進行的一項獨立調查發現，洛潤被害前，校方忽略若干警訊。羅藍殺害麥克拉斯基被警察追捕時自殺。

猶他大學將支付1050萬元給麥克拉斯基家屬，再提供300萬元給以洛潤名字成立的基金會，該基金會旨在改善校園安全、並幫助大學追踪運動員和動物收容所。

麥克拉斯基家人說，所有錢都將捐給洛潤·麥克拉斯基基金會。