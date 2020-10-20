加州婦女在猶他錫安公園失蹤 2周後尋獲、全身青腫

38歲加州女子荷莉‧考蒂爾在猶他州斯普錫安國家公園失踪約兩週後，被尋獲。(取自國家公園局)

猶他州 錫安國家公園（Zion National Park in Utah）19日宣布，38歲加州 女子荷莉‧考蒂爾（Holly Suzanne Courtier）在該公園失蹤約兩周後，被安然尋獲。

錫安國家公園官方人員在記者會上說，公園護林人員收到有人在公園裡看到考蒂爾的提示後，搜救人員上星期日便發現這名失踪婦女；有關尋獲的具體地點、以及如何發現等細節，則未透露。

38歲加州女子荷莉‧考蒂爾在猶他州錫安國家公園失踪約兩周後被尋獲。(美聯社)

公園當局說，考蒂爾10月6日約定私人車輛到公園接她，但時間到的時候並未出現，搜救人員便開始搜尋，在公園和附近的斯普林代爾鎮（Springdale）到處貼出尋找失踪人士的公告，公告上印有考蒂爾照片和她所穿著的衣服。

考蒂爾的姊姊考蒂爾．奧利弗（Jillian Courtier-Oliver）在ABC電視節目「早安美國 」（Good Morning America） 中說，她妹妹被發現時全身青腫、體重減輕，目前正復元中。錫安國家公園以高聳的紅色岩石峭壁聞名，有好幾處高地可沿著狹窄小徑行走，附近有陡峻峭壁。

考蒂爾的姊姊說，她直到兩天前開始失去希望，她看到很多搜救犬出動，是為了尋找屍體、而不是活生生的人，沒想到考蒂爾被安然尋獲。新聞稿附有考蒂爾家人所表達的謝意，這家人並對森林當局人員、搜索團隊和無數志工付出時間和資源致謝。