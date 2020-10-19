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前妻買凶 華盛頓州華男身中9槍大難不死

記者胡玉立／綜合報導
大難不死的李拜倫綁著繃帶受訪。(截屏自KOMO News電視畫面)
大難不死的李拜倫綁著繃帶受訪。(截屏自KOMO News電視畫面)

48歲的華盛頓州華裔男子李拜倫(Baron Li，音譯)7月在自家門口被青少年持槍近距離狂射九槍，因未打中主動脈或器官，奇蹟生還。檢方指出，想置李拜倫於死地的人，是他的前妻謝林．凱利(Sharerin Rose Kelley)。凱利得知首度買凶不成後，隨即要求兩名「未完成任務」的青少年殺手再度行凶。檢方為確保李拜倫安全，已要求被拘押的凱利不得保釋。

檢方日前表示，李拜倫前妻策劃殺人的動機，是為了掌控六歲殘疾兒子的信託基金。警方已逮捕凱利和17歲少年「殺手」古德(Joseph Good)和同為17歲的接應司機曼德斯(Quincy Mendez)。

古德和曼德斯被控謀殺未遂，古德還被控非法擁有武器。 凱利被控以家庭暴力罪及謀殺未遂，最高可判死刑。

根據起訴書及「西雅圖時報」報導，凱利2015年訴請離婚並擁有兒子監護權。但2017年兒童保護當局以凱利疏忽為由，出面干預將其兒子送至寄養家庭。再兩年後，李拜倫獲得兒子主要監護權，凱利獲准每周探望兒子一次。

7月10日李拜倫被陌生人持槍狂射後，警方問他，到底是誰想要他死？李拜倫表示，只有他的前妻有此動機，因為如果他死了，前妻將獲得兒子撫養權，繼承「大筆資金」。

根據警方取得的電話和電郵紀錄顯示，槍擊案發生幾周後，嫌犯古德不知李拜倫倖存，曾問凱利何時拿到報酬。凱利回道：「工作未成，除非下個月此事自行解決，否則仍待完成。」古德說：「你確定？我很確定自己做得很好。」凱利告訴他，李拜倫「不幸」倖存。古德同意再試一次，但要求凱利先付一些錢，以便他付錢給接應他的司機。

警方報告，古德是涉嫌開槍的殺手，曼德斯開著他向父親借來的卡車充當司機。凱利答應支付古德1萬3000元。古德準備分給曼德斯5000元。

警方從槍擊現場附近監視錄影機追踪到曼德斯父親卡車車牌，循線逮捕兩名少年嫌犯。凱利還在前夫汽車上安裝GPS跟踪設備，並將位置資訊轉發給古德。

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