我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國際首例！青島冷藏食品包裝檢測出新冠活病毒

紐時：川普是二戰以來民主最大威脅 用選票讓他下台

維州一購物中心爆炸 2重傷3送醫

記者胡玉立／綜合報導
維吉尼亞州哈里森堡的購物中心發生爆炸後，餘火不止，現場一片狼藉。(美聯社)
維吉尼亞州哈里森堡的購物中心發生爆炸後，餘火不止，現場一片狼藉。(美聯社)

維吉尼亞州哈里森堡(Harrisonburg)一座購物中心17日上午8點半左右發生爆炸並起火燃燒，有三名傷者送醫救治，其中兩人重傷，但傷勢穩定；另有幾名傷者在現場治療後已無大礙。當局表示，爆炸原因仍在調查當中。

市府發言人帕克斯(Mike Parks)表示，發生爆炸的兩層樓商場已全毀，當局兩度搜索建築物殘骸，未發現其他受害者。哈里森堡消防局局長托比亞(Matt Tobia)表示，消防人員趕到現場時，傷者均在建築物外，火勢後來被撲滅。

維州州長諾譚(Ralph Northam)推文提及，該事故是「瓦斯爆炸」，州緊急人員被派往該地區。維州哥倫比亞天然氣公司則發表聲明，指機組人員已關閉爆炸地點的天然氣服務，「目前尚未發現設施有任何問題。無人報告氣體外洩，也尚未發現該地區有天然氣外洩報告。」

哈里森堡(Harrisonburg)位於維州雪蘭多厄山谷(Shenandoah Valley)，人口約5萬，是詹姆斯麥迪遜大學(James Madison University)所在。該校在臉書貼文指出，該校陸軍預備軍官訓練團(ROTC)有三名學生在傷者之列，其中一名學生送醫但屬輕傷，可望很快出院，另兩名學生在現場治療後已返家。

爆炸發生時，約有30名ROTC成員在附近參加10哩賽跑，爆炸地點距離比賽起點和終點線約30碼。

發生爆炸的購物中心主要有四家企業，包括一家音樂商店和一家錄音棚。其中，Hometown Music商店在臉書寫道：「房東告知我們商店因爆炸被毀，但店員均無礙，感謝關心與祈禱。」另一家商店Blue Sprocket Sound在臉書寫道：「我們當未得知大樓事故的所有細節。但我們全體人員都平安，這是最重要的。我們為同區其他企業祝禱，也感謝所有第一時間趕赴現場的相關人員。」

維吉尼亞州哈里森堡的購物中心發生爆炸後起火燃燒，消防員架起雲梯灌救。(美聯社)
維吉尼亞州哈里森堡的購物中心發生爆炸後起火燃燒，消防員架起雲梯灌救。(美聯社)

維州 臉書 天然氣

上一則

5歲童發現失蹤狐猴 動物園贈終身會員

下一則

打破200多年歷史 人口普查排除無證客？ 最高法院將聆審

延伸閱讀

維州一購物中心爆炸 3送醫2重傷

維州一購物中心爆炸 3送醫2重傷

維州發危險津貼 家庭看護人員可領1500元

維州發危險津貼 家庭看護人員可領1500元
南卡葛理漢民調領先 肯州麥格拉斯募款大增

南卡葛理漢民調領先 肯州麥格拉斯募款大增
最艱難的一戰！葛理漢第三季募款2800萬

最艱難的一戰！葛理漢第三季募款2800萬

熱門新聞

美國總統川普(右)和第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）1日確診新冠肺炎後，他們的獨子拜倫（Barron Trump，左）不久也確診為新冠肺炎，但目前已恢復。美聯社

川普兒子拜倫曾確診新冠肺炎 第一夫人自訴感染時症狀

2020-10-14 16:29
韋伯斯特大學證實，校內附設孔子學院的一名中方院長，在警方搜索後，被發現在他的住家公寓中身亡。（取材自韋伯斯特大學官網）

密州孔子學院中國院長陳屍家中 涉兒童色情遭搜索

2020-10-11 21:46
美國民主黨總統候選人拜登在競選期間常常失言。 圖／擷取自YouTube

白登再口誤「你們正嘗試自己胸部」

2020-10-13 07:17
美國總統川普16日出席喬治亞州梅崗市造勢活動。歐新社

川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？

2020-10-17 10:55
白宮幕僚長梅杜斯。（美聯社）

執政喪鐘？川普1.8兆紓困案 連共和黨內都反對

2020-10-10 21:07
12歲男童安德森申請入讀喬治亞理工學院的航太工程學院，校方說他的申請應該會被接受。(CBS電視台截圖)

12歲天才 申請入讀喬治亞理工學院 要讀這一科系

2020-10-12 20:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？

川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？
台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了

台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了
民主黨支持者氣勢如虹…逾2220萬人已投票 4年前10倍

民主黨支持者氣勢如虹…逾2220萬人已投票 4年前10倍
棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生

棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生
報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民

報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民