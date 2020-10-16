涉疫情詐貸 富國銀行開除逾百員工

富國銀行員工涉嫌詐騙小企業經濟受損災難貸款，已有百餘人被開除。圖為民眾行經明尼亞波利斯市的富國銀行大樓。(美聯社)

國家公共廣播電台(NPR)公布的一份備忘錄指出，聯邦中小企業管理署(SBA)推出「經濟受損災難貸款 」(Economic Injury Disaster Loan，EIDL)，遭到富國銀行(Wells Fargo)員工詐欺 申請，富國銀行因此開除超過100名員工。

據該公司內部員工透露，案情揭露後該公司立刻啟動調查及法律程序，涉案人數多達100人至125人，全案目前仍在調查中。

該公司人力資源部負責人加洛瑞斯(David Galloreese)說：「我們已經開除所有涉及違法行為的員工，且全力與執法單位合作；所有詐欺行為皆屬員工的個人行為，亦無任何客戶涉案」。

富國銀行並非國內第一家傳出有員工詐欺申請貸款的銀行；彭博社(Bloomberg)報導，摩根大通(JPMorgan Chase)上個月發現超過500名員工已領取企業貸款，其中數人辯稱是因為申請程序不正確所造成。

EIDL計畫旨在補助因疫情衝擊而無法經營的小企業，提供貸款申請人最高額度1萬元無須償還的福利 ，而濫用這項福利的並非只有銀行行員，但銀行較容易追查員工是否將貸款金額直接匯入自己的銀行帳戶；SBA也向銀行要求提供協助，追查可疑的貸款資金。

今年7月SBA檢察長發現，類似的詐欺事件層出不窮，目前未符合申請資格的詐領金額已高達2億5000萬元，重覆付款的部分則是4560萬元。

根據彭博商業周刊(Bloomberg Businessweek)8月公布的SBA貸款分析報告顯示，該計畫遭詐欺的總金額恐怕至少10億元。