性、死亡、錄音檔…安克拉治市長請辭 女主播被捕

安克拉治市長伯科維茨(左圖，美聯社)與新聞主播瑪麗亞‧安森斯(右圖，取材自臉書)的醜聞引發裸照風波和死亡威脅，最終以主播落網和市長請辭暫時告一段落。

政治人物與新聞主播的醜聞引發裸照風波和死亡威脅，驚動警方與聯邦調查局(FBI)聯手調查，最終以主播落網和阿拉斯加州 安克拉治市長請辭暫告一段落。

民主黨籍的安克拉治市長伯科維茨(Ethan Berkowitz)13日晚間向安克拉治議會提交辭呈，而他前幾天才否認情色指控，當時Your Alaska Link主播瑪麗亞‧安森斯(Maria Athens)將他的多張裸照貼到未成年網站上。

伯科維茨12日被爆料，與安森斯有不當關係，且有不當色情簡訊為證。

安森斯是福斯與美國廣播公司(Fox/ABC station)在安克拉治綜合台的主播，她說兩人2016年產生情愫，但拒絕說明是否涉及性愛。

伯科維茨寫道，「因為無法接受的個人行徑請辭，影響了需要專心和信任執行的能力及職務表現」；他向安克拉治人民道歉，並向他傷害的家人和公眾致歉，強調會負起責任。

這場桃色風波9日起席捲阿拉斯加最大城，安森斯被控打了一通內容充斥褻瀆和種族歧視 辱罵的電話給伯科維茨。

新聞網站「阿拉斯加地雷」(Alaska Landmine)取得的這段語音信箱內容副本顯示，來電者自稱安森斯並說明職稱，聲稱從各方得知伯科維茨持續在未成年網站張貼裸照，而她計畫於晚間新聞報導這個消息。

來電者威脅殺害猶太 裔的伯科維茨和他的妻子，字裡行間摻雜涉及種族的侮辱字眼。「你要是不自首、自殺，或做你該做的事」；來電者說：「我不相信我是個好人，儘管我愛過你」，「我甚至不恨你，我會向你的擁護猶太復國主義者祈禱，(髒話)，我今晚就要播這條新聞，掰，有個好周五！」

安森斯9日在自己的臉書上洩漏部分消息，促使伯科維茨市長辦公室發聲明否認；同日下午，安森斯公開她宣稱為伯科維茨的背部裸照，佐證她的說詞。

地區檢察官辦公室文件寫道，安森斯和自稱為她男友的電視台經理，在安克拉治開車時吵架，他趕她下車且禁止她回公司；安森斯設法潛入公司並攻擊他，警方到場時她還襲警，就在她被壓制並帶上警車後，她還試圖以高跟鞋踹毀警車後擋風玻璃。

安森斯被控襲擊、刑事損害和無序行為，交保後飭回。