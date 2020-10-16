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性、死亡、錄音檔…安克拉治市長請辭 女主播被捕

編譯陳韻涵／綜合14日電
安克拉治市長伯科維茨(左圖，美聯社)與新聞主播瑪麗亞‧安森斯(右圖，取材自臉書)的醜聞引發裸照風波和死亡威脅，最終以主播落網和市長請辭暫時告一段落。
安克拉治市長伯科維茨(左圖，美聯社)與新聞主播瑪麗亞‧安森斯(右圖，取材自臉書)的醜聞引發裸照風波和死亡威脅，最終以主播落網和市長請辭暫時告一段落。

政治人物與新聞主播的醜聞引發裸照風波和死亡威脅，驚動警方與聯邦調查局(FBI)聯手調查，最終以主播落網和阿拉斯加州安克拉治市長請辭暫告一段落。

民主黨籍的安克拉治市長伯科維茨(Ethan Berkowitz)13日晚間向安克拉治議會提交辭呈，而他前幾天才否認情色指控，當時Your Alaska Link主播瑪麗亞‧安森斯(Maria Athens)將他的多張裸照貼到未成年網站上。

伯科維茨12日被爆料，與安森斯有不當關係，且有不當色情簡訊為證。

安森斯是福斯與美國廣播公司(Fox/ABC station)在安克拉治綜合台的主播，她說兩人2016年產生情愫，但拒絕說明是否涉及性愛。

伯科維茨寫道，「因為無法接受的個人行徑請辭，影響了需要專心和信任執行的能力及職務表現」；他向安克拉治人民道歉，並向他傷害的家人和公眾致歉，強調會負起責任。

這場桃色風波9日起席捲阿拉斯加最大城，安森斯被控打了一通內容充斥褻瀆和種族歧視辱罵的電話給伯科維茨。

新聞網站「阿拉斯加地雷」(Alaska Landmine)取得的這段語音信箱內容副本顯示，來電者自稱安森斯並說明職稱，聲稱從各方得知伯科維茨持續在未成年網站張貼裸照，而她計畫於晚間新聞報導這個消息。

來電者威脅殺害猶太裔的伯科維茨和他的妻子，字裡行間摻雜涉及種族的侮辱字眼。「你要是不自首、自殺，或做你該做的事」；來電者說：「我不相信我是個好人，儘管我愛過你」，「我甚至不恨你，我會向你的擁護猶太復國主義者祈禱，(髒話)，我今晚就要播這條新聞，掰，有個好周五！」

安森斯9日在自己的臉書上洩漏部分消息，促使伯科維茨市長辦公室發聲明否認；同日下午，安森斯公開她宣稱為伯科維茨的背部裸照，佐證她的說詞。

地區檢察官辦公室文件寫道，安森斯和自稱為她男友的電視台經理，在安克拉治開車時吵架，他趕她下車且禁止她回公司；安森斯設法潛入公司並攻擊他，警方到場時她還襲警，就在她被壓制並帶上警車後，她還試圖以高跟鞋踹毀警車後擋風玻璃。

安森斯被控襲擊、刑事損害和無序行為，交保後飭回。

猶太 阿拉斯加州 種族歧視

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