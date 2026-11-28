股神巴菲特談及致富與對抗通膨的關鍵。（路透）

被譽為股神的巴菲特（Warren Buffett）在談及致富與對抗通膨的關鍵時，給出的答案並非股票或房地產，而是「投資自己」與「身邊的人」。他強調，提升專業技能與溝通能力屬於不會被通膨吞噬、也不用繳稅的「人力資本」，學會溝通更能讓個人價值提升至少50%。

最強抗通膨資產是「自己」

巴菲特曾在多場演講與股東會上直言：「你能做的最好投資，就是投資自己。」在經濟學中，知識、技能與健康被稱為「人力資本」，不僅能隨時間累積，且不會像工廠設備需要昂貴升級，更不會因為掌握新技能而被課稅。他曾對學生指出，投資自己最關鍵的能力就是「溝通」，只要學會清楚表達，至少能讓個人價值提升50%。即便專業能力再強，若無法有效傳遞想法，也難以讓外界看見自身價值。

其實巴菲特年輕時曾極度恐懼公開演講，一站上台就緊張到說不出話，直到報名參加卡內基演講課程才徹底克服心魔。據悉，他的辦公室牆上並未懸掛名校學位證書，而是高掛當年的卡內基結業證書，足見他對溝通能力的重視。

成為頂尖人才 貨幣再波動都能賺高薪

面對通膨與經濟波動，巴菲特認為稀缺的高技能人才擁有最強大的議價能力。他早在2008年金融海嘯時便強調，無論是鎮上最頂尖的醫生、老師或銷售員，只要在專業領域做到無可取代，即便成本上漲也能提高收費，「無論貨幣如何波動，你都會過得很好」。

挑對伴侶與交友圈 決定人生走向與財富高度

除了精進自我，巴菲特也將「身邊的人」視為影響一生的關鍵投資。他多次表示，人生最重要的決定之一就是選擇與誰結婚，因為伴侶不僅影響日常生活，更會左右思考模式、價值觀與人生方向。此外，他也建議多與比自己優秀的人為伍，在耳濡目染下自然能養成更好的習慣與格局。

選股看重「低資本支出、高定價權」企業

至於若要投入金融市場對抗通膨，巴菲特也提出選股原則，是挑選「無需不斷砸錢擴廠、卻擁有強大品牌與定價能力」的企業。這類公司能直接將通膨成本轉嫁給消費者並維持高利潤，經典代表包括可口可樂（Coca-Cola）、寶潔（P&G）等消費巨頭，以及邊際成本極低的軟體平台、信用卡網路與特許經營體系。

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