美國星巴克推動「回歸星巴克」，靠著砸下逾10億美元翻新門市、重新把座椅與插座裝回來並營造溫暖門市氛圍；圖為加州一家星巴克。（路透）

台灣星巴克近期風波不斷，先是因補奶、加醬需加價15元台幣的新制惹議後，又有網友發現部分門市將充電插座封閉停用，痛批「難道充電也要加15元？」然而，反觀美國星巴克總部，在執行長尼可（Brian Niccol）推動「回歸星巴克（Back to Starbucks）」策略兩年後，靠著砸下逾10億美元翻新門市、重新把座椅與插座裝回來並營造溫暖門市氛圍，成功帶動全球同店銷售額連4季正成長。

曾撤3萬座位、封插座 美星巴克「裝回來」

Fast Company分析，過去星巴克以住家與辦公室之外的「第三空間」聞名，但隨著手機點餐與外帶需求暴增，美國門市過去數年曾將設計重心全面倒向效率，累計撤掉約3萬個舒適座位，甚至封閉插座，好讓空間更適合快速取餐就走的顧客。

雖然這套邏輯看似成立，但公司很快發現「顧客想要的從來不只是一杯咖啡，還有空間帶來的感受」。尼可2024年上任後，直指星巴克偏離了品牌核心，決定啟動「回歸星巴克（Back to Starbucks）」計畫，重新找回讓人想久留的咖啡館溫度。

星巴克目前正以每家約15萬美元的成本翻新北美門市，重新加入軟墊座椅、溫暖燈光、木質裝潢與插座，內用也恢復提供陶瓷杯。公司最終計畫改造逾8000家門市，總支出超過12億美元，預計在美國重新增加逾2.5萬個座位。尼可認為，在人們日益感到孤獨的年代，更需要能聚會交流的實體場所，因此即便保留外送與得來速，也不能再犧牲空間體驗。

挺第一線員工 交易量、銷售額雙回升

除了把座位與插座還給顧客，尼可轉型策略的另一大支柱，在於重金投資服務顧客的第一線員工夥伴。

綜合媒體與富比世報導，星巴克已投入超過5億美元改善門市人力，包括增加員工工時、擴充尖峰時段人手、改善排班制度，並提供達成門市目標的咖啡師季度獎勵與職涯培訓。

專家指出，企業不可能靠著一群「體驗糟糕、疲於奔命」的員工，持續創造出卓越的顧客體驗。當第一線人員獲得管理層足夠的支援與排班彈性，自然能傳遞出有溫度的服務。這套軟硬兼施的策略已反映在財報上，不僅美國本土門市交易量與銷售額強勁回升，全球同店銷售更已連續4個季度繳出正成長的成績單。

台灣門市忙封插座 美星巴克卻砸逾10億「裝回插座」業績翻紅

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