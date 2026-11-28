好市多（Costco）。（美聯社）

Costco熟食區以平價熱狗、披薩等餐點吸引大批顧客，不過，看似簡單的餐飲服務工作，背後卻有不小的勞動壓力。一名新進員工近日透露，自己才上班第2天就萌生辭職念頭，不僅工作量超出預期，還面臨人力調度及教育訓練不足等問題。有網友建議新人先熬過90天試用期，等正式轉正後就趕快申請轉調其他部門，引發其他員工共鳴。

新人控工作壓力超出預期

據Reddit Costco員工討論區，一名新進員工發文分享工作經驗，表示自己過去曾在速食店及美食區任職，原以為能夠適應Costco熟食區的工作，沒想到實際上班後才發現，現場工作節奏相當緊湊，才第2天就已經萌生離職念頭。

該名員工指出，自己當時尚未獲准經手現金及信用卡，卻已被安排負責接單。每當顧客選擇現金付款，就必須通知主管前來協助處理，但這樣的作業方式有時反而引起顧客不滿，讓他在工作過程中承受額外壓力。

需頻繁如廁 等待同事接班成難題

除了工作量沉重，該名員工也提到，自己本身患有腎臟疾病，平時需要經常補充水分及上廁所。然而，熟食區工作位置距離廁所較遠，若要暫時離開崗位，還得先等候其他同事接手，讓他難以即時處理生理需求。

他甚至表示，自己才工作2天，就已經出現泌尿道感染的情況，身心負擔讓他對這份工作更加難以適應。

25年餐飲老手也喊吃不消

貼文曝光後，不少網友分享類似經歷。一名擁有25年餐飲業資歷的網友表示，自己過去也曾被Costco熟食區的工作量嚇到，現場大部分時間幾乎沒有喘息空間，連新人教育訓練也不夠完善，讓新進員工難以快速進入狀況。

另有網友直言，熟食區的工作節奏幾乎不會放慢，如果無法適應，或許離職才是比較好的選擇。不過，也有人認為，新人剛開始難免會感到吃力，等到逐漸熟悉工作流程後，情況可能有所改善。

也有不少員工留言表示：「熟食區就是最差的部門，毋庸置疑」、「Costco的工作壓力真的很大」。

首日原定7時半下班 竟拖到深夜11時

除了工作量及訓練問題，另一名Costco熟食區新人也分享自己的遭遇，表示原本第一天上班預計晚上7時30分就能下班，沒想到因主管排班出現錯誤，臨時被要求延長工時，最後竟拖到晚上11時才終於離開工作崗位。

Costco熟食區有多操？新人上班第2天就想逃 25年老手也吃不消

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