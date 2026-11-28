凱特王妃抗癌紀錄片真情流露 打破王室矜持傳統
凱特王妃在新紀錄片中真誠分享抗癌心路，透過登山挑戰與家庭互動，呈現王室少見的情感敞開與生命反思。
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凱特王妃在新紀錄片中真誠分享抗癌心路，透過登山挑戰與家庭互動，呈現王室少見的情感敞開與生命反思。
英國威爾斯王妃凱特（Kate）親述抗癌歷程的新紀錄片，以坦率真摯的情感基調敞開心扉，呈現英國王室紀錄片前所未見的風格。
英國廣播公司（BBC）與法新社報導，凱特在私人試映會上談及這部作品時表示，片中反映出每年數十萬名「聽到沒人想聽到的消息」、得知罹癌的人們共同承受的「恐懼、焦慮與不確定感」。
這部名為「療癒」（Heal，暫譯）的紀錄片將於明天在BBC第一台（BBC One）播出，內容完全打破英國人向來強調沉著內斂的「保持矜持」（stiff upper lip）傳統。
這不是一部充滿宮殿與馬車的王室節目，而是緊湊的30分鐘紀實片，探討「癌症如何剝奪一切」，以及隨之湧現的另一種自我覺察。
片中揭露的凱特內心想法比她以往任何演說都來得深入，觀眾也能聽到比過去更多來自她子女的談話。
凱特在片中說：「癌症確實會改變一個人。它改變你的身體，改變你的外在狀態，你必須經歷治療、手術和種種過程。」
她接著表示：「但確診癌症在內心深處引發的轉變更為深層。我想，當你必須直視自身的脆弱、面對生命的有限，你得接受人生並非無窮無盡，而在那些時刻，內在確實會發生轉變。」
紀錄片跟拍凱特挑戰「三峰挑戰」（Three Peaks Challenge），她在一天之內攀登英格蘭、威爾斯與蘇格蘭的最高峰，鏡頭記錄下她在各山峰間駕車趕路，以及與其他登山客互動的過程。
這場挑戰高山的旅程別具象徵意義，正如她在「令人恐懼又迷惘」的治療期間所經歷的種種難關、展現的韌性，以及來自他人的扶持。
在其中一座山峰的頂端，凱特收到3名子女喬治（George）、路易（Louis）與夏綠蒂（Charlotte）傳來的語音訊息，孩子們輪流表達愛意，流露一家人的緊密情感；凱特後來與孩子們及威廉王子（Prince William）相聚時，一家人也相擁親吻，忍不住拭去眼淚。
作家兼王室評論員羅（Valentine Low）表示：「過去任何一代王室成員都不會考慮製作這樣的節目。」
他說：「以往的王室成員較不願意談論疾病與個人私事。」
她親述自己面對癌症診斷與治療的經歷，談到身體與內心都會被改變，也強調面對脆弱與生命有限時，人會產生深層轉變。 因為內容不再著重宮殿與禮儀，而是以坦率情感談疾病、焦慮與不確定感，展現英國王室過去較少公開的私密面向。 紀錄片拍到她挑戰三峰挑戰時收到3名子女的語音鼓勵，之後又與威廉王子和孩子們相聚擁抱親吻，場面十分動人。
精華 FAQ
她親述自己面對癌症診斷與治療的經歷，談到身體與內心都會被改變，也強調面對脆弱與生命有限時，人會產生深層轉變。
因為內容不再著重宮殿與禮儀，而是以坦率情感談疾病、焦慮與不確定感，展現英國王室過去較少公開的私密面向。
紀錄片拍到她挑戰三峰挑戰時收到3名子女的語音鼓勵，之後又與威廉王子和孩子們相聚擁抱親吻，場面十分動人。
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