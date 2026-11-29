在中國廣東省深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會場邊會議期間，俄羅斯總統普亭（右）與美國總統川普（左）握手致意。 （路透）

APEC 深圳年會落幕一周，餐桌上的故事卻還沒散場。川普 回到美國後，在一場晚宴上說起深圳吃到的一道中國菜：不知道名字，但很好吃，還「配了漂亮的帽子」，中國網友因此全網找菜。另一邊，普亭 在下榻的酒店把粵菜點了又點，離開前乾脆打包幾道帶上飛機。

這份整理包 從這兩則軼事說起，再帶你看晚宴上的22首專屬入場曲，最後回到那一桌國宴菜。

川普惦記「帽子菜」：全網可能白猜了

一句話起的謎：「配了漂亮的帽子」

11月22日晚，川普在維吉尼亞州一家高爾夫俱樂部，出席為加密貨幣投資者舉辦的晚宴。被問到最喜歡哪道中國菜時，他說在深圳吃到很棒的中國菜，只是不知道叫什麼，「不過，真的很好吃」，還補了一句，那道菜「配了漂亮的帽子」。

全網猜菜：蒸籠、燉盅還是瓷蓋？

「戴帽子的菜」究竟是哪一道？中國網友對照APEC國宴菜單（菜單見本文最後一段），猜出好幾個版本：

・參與晚宴烹飪的大廚認為，是「廣式點心三拼」，蒸籠蓋形似帽子。



・有網友猜是青橄欖燉花膠湯的燉盅蓋。



・有美食記者推測，是「鵬城」迎賓冷盤上那只帽形的瓷器蓋。



・也有人猜是砂鍋蓋，還有網友自嘲「我還以為是紅燒甲魚」、「八寶飯吧？」。

反轉：帽子可能戴在別人頭上

不過，中新社11月26日的報導潑了一盆冷水：這道菜可能根本不存在。報導引述美國國會新聞網站Roll Call整理的現場實錄，川普說出「With the beautiful hat, please」後，下一位提問者隨即發問；川普抬手指向前方，開口的，是上一位提問者右側「頭戴紅色帽子」的來賓。

報導因此認為，這句話「更可能是在招呼下一名提問者」。佐證是，CBS 23日引述川普的回答時，引語停在「真的很好吃」；「華盛頓郵報」描述現場時，也提到至少一名來賓戴著紅帽。

觀察者網的結論是：「戴帽子」的中國菜可能並不存在，但川普對深圳的好感是真的。

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普亭愛粵菜：滷水豬腳、膏蟹蒸肉餅還打包

酒店臨時調整：「總統喜歡中國菜」

川普的帽子是謎，普亭喜歡的粵菜卻有名有姓。據深視新聞報導，普亭赴深圳出席APEC期間，住在深圳康萊德酒店。酒店原本沒料到他會點中式料理，直到俄方隨行團隊轉達「總統喜歡中國菜」，廚房才結合廣東特色調整菜單，並接手俄羅斯代表團每天的餐食。

點了又點：魚、蟹與滷味

普亭點名要吃「鮮沙薑焗閩東大黃魚」，餐桌上還有玫瑰醋汁膏蟹蒸肉餅、紅燒牛坑腩。酒店中餐行政總廚歐國清說，「我們做的滷水豬腳、豬耳朵，味道非常好」，普亭吃完，隔天又特地再點。他透露，大黃魚與膏蟹蒸肉餅同樣是反覆點用的菜，每餐收餐具時盤子都吃得很乾淨；隨行人員也說，「總統先生非常喜歡吃這裡的潮粵菜」。

值得一提的是，APEC國宴主菜通常避開豬肉，普亭在酒店卻接連點了滷水豬腳和豬耳朵。

離店前：打包上機，簽名留謝

臨走前，普亭請酒店把幾道菜打包，帶上了飛機。

酒店總經理卡特回憶，普亭離店前留下親筆簽名，用簡單的中文寫下「謝謝」，表示代表團對服務和設施非常滿意；俄方則回贈伏特加等特產。

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餐桌之外：阿努廷的蝦蟹粥、卡斯特的智利櫻桃

深圳的餐桌上，不只有川普和普亭的故事。據中新社報導，還有兩位政要的小插曲被津津樂道。

泰國總理阿努廷祖籍廣東，在深圳吃了蝦蟹粥，走出餐廳便以粵語說「好食，幾好啊！」報導提到，這碗粥用了東北珍珠米，搭配東南亞海鮮。

智利總統卡斯特則走進一間水果店，從人形機器人手中接過智利櫻桃，還把一箱送給一個中國家庭。報導特別提到，這批櫻桃的航程將近兩萬公里。

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22首專屬入場曲：藏著外交弦外音？

除了餐桌，APEC晚宴當晚的音樂也成為話題。現場樂團依各經濟體領袖所屬的國家或地區，演奏專屬曲目，被網民稱為「APEC訂製歌單」，據報導共22首。

部分曲目：川普入場時奏「美麗的阿美利加」，普亭是俄羅斯民謠「特列帕克之舞」，澳洲總理艾班尼斯是「剪羊毛」，加拿大總理卡尼是「紅河谷」，日本首相高市早苗則是1960年代的日本經典曲「昂首向前走」。

最受討論：小馬可仕的「Anak」

最多人討論的，是菲律賓總統小馬可仕入場時奏的「Anak」（孩子）。部分網民解讀為暗諷；彭博資訊提出的一種解讀，則牽涉其父老馬可仕1975年與中國建交，以及菲中南海爭議。

對此，菲律賓總統府新聞官卡斯特羅表示，「Anak」是一首經典歌曲，「我們應感到自豪」，對選曲並無異議。

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國宴一桌菜：「鵬城」冷盤到荔枝冰酒

回到這些故事的源頭。11月18日晚，習近平與夫人彭麗媛在深圳設宴，款待與會各經濟體領袖。據南華早報報導，菜單以粵菜為主、融入西式元素：先上以深圳別稱命名的「鵬城」冷盤，接著是青橄欖燉花膠湯、薑蔥炒龍蝦、豉油清蒸石斑魚、蘑菇牛排，以及番紅花醬汁羊肚菌娃娃菜栗子；中段有「廣式點心三拼」與陳皮蓮子紅豆沙，甜點是蛋糕、新鮮水果與冰淇淋，另供應咖啡與茶。

酒水全選中國產：寧夏產的2019年赤霞珠紅葡萄酒、2020年白葡萄酒，搭配廣東荔枝冰酒。

APEC成員的宗教與文化多元，晚宴主菜通常避開豬肉，或提供魚、雞、牛的雙主菜選擇。2014年北京APEC晚宴上，就為不吃烤鴨的領袖準備了「五福蔬菜捲」。

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川普總統訪問中國出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會期間，獲得午宴款待。（美聯社檔案照片）