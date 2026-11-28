隨著天氣逐漸轉涼，不少人喜歡在家自製熱飲，網友分享一款連續喝了4年的「蘋果熱橙茶」製作方法。水果茶示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Berfintage ）

AI摘要 文章摘要整理： 小紅書網友分享連喝4年的蘋果熱橙茶，做法簡單、7分鐘就能完成，酸甜暖胃又有果粒口感，吸引不少網友跟風嘗試並交流改良心得。

隨著天氣逐漸轉涼，不少人喜歡在家自製熱飲，一名網友「singsing」近日在小紅書 分享一款連續喝了4年的「蘋果熱橙茶」，每到秋冬季節就會製作，只需準備橙子、蘋果、冰糖及紅茶包，短短7分鐘就能煮出一杯果香濃郁的熱水果茶，不僅喝起來酸甜可口，還能吃到滿滿的橙子果粒。簡單的料理方式吸引不少網友跟風嘗試，也有人分享挑選水果及調整甜度的技巧。

singsing在影片中分享，製作這款水果茶時，選用的是愛媛果凍橙，由於果肉柔軟多汁，果粒也相當豐富，因此很適合用來煮水果茶。首先使用湯匙挖出約1顆半橙子的果肉，接著將半顆蘋果切成小塊備用，不需要特別準備複雜的材料，就能開始製作。

料理方式也相當簡單，將橙子果肉、蘋果塊及冰糖一同放入鍋中，加入500毫升清水煮5分鐘，再將表面的浮沫撈除。singsing表示，此時的水果茶就已經相當好喝，若想增加茶香，可以再放入紅茶包煮2分鐘，接著將茶包取出即可。完成後的蘋果熱橙茶帶有滿滿的橙子果肉，喝起來酸酸甜甜，沒有苦澀味，果粒在口中爆汁的口感更讓她直呼相當適合冬天飲用。

貼文曝光後，不少網友好奇橙子經過加熱後是否會變酸或產生苦味，也有人實際嘗試後分享心得，建議選擇酸度較高的蘋果，搭配甜度較高的橙子，再加入黃冰糖，煮出來的味道相當不錯。另有網友表示，加入紅茶包後風味更佳，若不喜歡茶味，也可以單純將水果與冰糖一起煮，同樣酸甜可口。還有人嘗試以砂糖橘取代果凍橙，或將蘋果與梨子搭配，製作不同風味的熱水果茶。

不過，也有部分網友對煮過的水果風味較難接受，有人直言，即使加入黃冰糖，仍覺得加熱後的橙子失去原本的果香，相較之下更喜歡新鮮榨取的果汁，也有人表示自己煮出來的水果茶帶有苦味。另有網友分享，即使不添加冰糖及茶葉，單純使用甜度較高的蘋果及愛媛果凍橙，也能煮出酸甜好喝的水果茶。