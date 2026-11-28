網友從美國搬回中國杭州生活5個月後，發現當地在餐飲、住宿、交通及教育等方面都有不少優勢，不僅外食及採買食材的支出較低，生活便利性也有所提升。杭州示意圖，非新聞當事者。圖為杭州西湖景區茅家埠風景。 (新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 一名從美國西雅圖搬回杭州的華人分享，認為當地在教育、餐飲、住宿與交通上更便利且更省錢，雖有環境與習慣差異，仍覺得一家三口住得更滋潤。

近年不少旅居海外的民眾重新思考定居地點，除了工作機會，生活成本、教育資源及日常便利性也是重要考量。一名原本居住在美國西雅圖的華人 網友「Rollen」近日在小紅書 分享，舉家搬回中國杭州生活5個月後，發現當地在餐飲、住宿、交通及教育等方面都有不少優勢，不僅外食及採買食材的支出較低，生活便利性也有所提升。盡管仍有部分生活習慣需要適應，但整體而言，她認為搬回中國的優點大於缺點，一家大小都相當喜歡目前的生活。

Rollen首先分享教育方面的差異，由於孩子就讀外籍學校，整體教育風格與美國相近，作業少、假期多，上課時間也較短，但校園硬體設備更完善，學生能參與的活動相當豐富，學校餐廳提供的餐點也令她滿意。至於課外才藝班，她則認為學習效率相當高，甚至感覺在杭州學習1個月，就能達到過去在美國學習1年的成果。

餐飲方面的價格差異更讓Rollen印象深刻，她表示，過去在西雅圖一家人隨便外出用餐，就可能花費100美元，如今在杭州每人花費人民幣50元，就能吃到令她相當滿意的餐點，一家三口吃烤肉吃到飽也只需人民幣280元。此外，當地外送服務相當便利，人民幣25元就能喝到外送到府的手搖飲，甚至還有一杯人民幣10元的奶茶，味道與過去西雅圖住家附近的奶茶店相似。

住宿及交通方面，Rollen指出，在杭州每月花費人民幣1萬至2萬元，就有機會租到條件相當好的四房一廳住宅，甚至是全新未入住的房屋，部分社區還設有游泳池、健身房及室內外兒童遊樂設施，孩子不必特地出門花錢就能享受休閒娛樂。交通方面，除了搭乘計程車相當方便，高鐵也讓跨城市旅遊更加容易，週末就能安排到鄰近城市遊玩，若沒有接送孩子上學的需求，甚至不必特地購車。

至於日常採買杭州也有好市多（Costco）及山姆會員商店（Sam's Club），不少商品與美國販售的品項相同。Rollen表示，如今花費人民幣1000元，就能採買滿滿一車供一家三口食用的食材，過去在西雅圖則大約需要300美元，讓她直言，杭州的物價讓自己彷彿回到西雅圖疫情前的生活成本水準。

不過，Rollen也坦言，搬回杭州後仍有部分不適應之處，包括交通路況較複雜、手機App廣告過多、公共場所二手菸、廁所異味、蚊蟲及秋冬霧霾等問題。

貼文也引發不少旅居海外的網友共鳴，有人認為中國的外送服務、住宅選擇及日常消費相當便利，也有人表示較難適應空氣品質及公共環境。Rollen則認為，世界上沒有百分之百完美的地方，雖然偶爾仍會想念西雅圖，但目前搬回杭州生活的整體感受仍是利大於弊。