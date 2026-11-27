袁瓊瓊認為老帶來的一切經驗都是新鮮的，都在擴展人生疆界。(記者胡經周／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 袁瓊瓊在75歲生日當天中風後，以幽默與豁達面對復原、老化與死亡，靠家人照顧、改變飲食習慣，重新理解人生與自己。

台灣作家袁瓊瓊在1980年代崛起，在女性被期待成為賢妻良母，婚姻被視為人生歸宿的時代，她透過小說宣示，婚姻不是女性價值的唯一證明。接著，袁瓊瓊以作品陪伴中年人，理解一個人可以很愛家人，同時也厭倦家庭責任。

日月如流，袁瓊瓊也來到稱之為「老人」的階段。去年75歲，上天送來「大禮」——她在生日當天因喝冰水嗆咳，中風 送急診。

中風這事，發生當下似悲劇，但袁瓊瓊事後說起，卻成了溢著荒謬感的喜劇。

住院難熬 出院愛上熱可可

住院3周，袁瓊瓊最痛苦的不是身體的病痛，而是靈魂的禁錮。「這也不能做，那也不能做，每天就在那邊等，很無聊，非常無聊。」連上廁所都無法自主，讓她失去生之意志，吵著要出院，醫生拗不過她，讓她簽了「放棄治療同意書」後放行。她便歡歡喜喜回家。

出院後，每天得喝8杯咖啡的她過起「戒糖戒咖啡」的生活。

咖啡成癮的習慣豈能說戒就戒？「也不知道為什麼，就不喝了，很厲害。」她答覆時稱讚了自己。再問用什麼飲品取代呢？她思忖了幾秒：「我沒有告訴醫生，假裝這個問題不存在，就是，我喝可可。」

戒了咖啡，改喝含糖熱可可，一天至少3杯，糖與咖啡因全都補回來。

奇妙的是，之後這一年回診，她的檢查數字都很漂亮，沒有紅字。

袁瓊瓊不抗拒老，體會要透過種種經歷來認識自己。(袁瓊瓊提供)

長子照顧 安心自在過生活

她歸功於同住的大兒子的照顧。兒子監督她按時服藥，也監控她身體狀況，偶爾也叮嚀：「妳少喝點。」她總帥氣答「好」，有時遵守，多數時候不聽話，兒子再問：「不是叫妳少喝點？」她説：「我忘了。」兒子也接受。偶爾，她反省起自己亂七八糟地活，所有不該做的事都照做不誤的態度，去問兒子，兒子一律答：「不嚴重。」她又覺得安心，不煩惱了。

「我覺得我是靠不煩惱，活著的。」回溯起中風至今一年的生活，她下了這樣的結論。

問她是否感受到年老身體的退化，以及各種失落？袁瓊瓊搖搖頭，「長得不好看，比較容易接受自己老去。美女最無法忍受老，老對他們來說是失去啊。」她說自己從來不是美女，也非耳聰目明之人，今生活得胡裡胡塗，從年輕時就是路癡，別人講話也從來沒完整聽清楚，好像一直都是這樣；因此視力、聽力、肢體退化，對她並未帶來太多不同。

這樣的她想不通，為什麼要抗拒老。她一直覺得，人來到世界就是要透過種種經歷來認識自己，「尚未經歷」是人生最大賣點，老帶來的一切經驗都是新鮮的，都在擴展人生疆界。

相信輪迴 不想給孩子找麻煩

她接著有點神祕的說，最近的新鮮感受是，有時會「看到不應該存在的東西，聽到不應該存在的聲音」。她說，年輕時如果遇到這種狀況一定會害怕，覺得看到鬼，但現反而認為，這是人活到了一個程度，像是去超市購物集點，要集到足夠點數，世界才會開啟一塊小小的隙縫，讓你看見、聽到。「我都沒有想像過，世界還有這一塊，現在被我看到了，好棒」！

問她怕死嗎？她說不怕，她相信輪迴，認為死了就「再來一遍嘛」，她已經跟孩子說好不要告別式，不要棺木，不要墓地，連骨灰盒都不需要。期待可以死得俐落，不要給孩子帶來太多麻煩，也希望孩子不要太傷心，「他們有觀察到這個媽這輩子過得很滿意，應該沒什麼好傷心的」。

袁瓊瓊年輕時看奧修，覺得奧修油嘴滑舌沒什麼了不起，很久之後生命經歷糟糕的事，回頭再看奧修，以前沒看懂的似乎都懂了，很高興自己「終於愈活愈笨」，她現在「知道自己不知道」，用這個眼光看世界，享受滿是興味的餘生。