優格示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Towfiqu barbhuiya ）

AI摘要 文章摘要整理： 小紅書網友分享希臘優格、皮蛋與鮪魚罐頭的創意組合，意外做出濃郁滑順的簡易版塔塔醬，引發大量網友跟風試做與討論。

看似毫不相關的食材，搭配在一起竟能碰撞出意想不到的美味。一名網友「六月的雨」近日在小紅書 分享，將希臘優格、皮蛋及鮪魚罐頭混合，原本看似「黑暗料理」的組合，吃起來卻意外和諧，不僅口感濃郁滑順，酸味、鹹味及鮮味也能相互融合，讓他直呼根本就是簡易版塔塔醬。貼文曝光後掀起熱烈討論，吸引超過6400則留言，不少網友紛紛跟風嘗試，就連中國河南7-ELEVEN的帳號也現身留言，詢問是否該將這款創意料理轉發給研發部門。

「六月的雨」表示，將希臘優格與皮蛋混合後，原本明顯的酸味及鹼味幾乎都吃不出來，只剩下醇厚滑順的口感及淡淡的鹹鮮味，加入鮪魚罐頭後，反而是鮪魚的風味更加突出。整道料理不需額外添加任何調味料，就能呈現類似塔塔醬的風味。若想增加口感及味道的層次，也可以提高優格比例，適量加入黑胡椒、鹽、檸檬汁等調味，他認為這款自製醬料也相當適合用來搭配沙拉。

由於不少網友好奇是否能替換或省略部分食材，「六月的雨」也進一步分享自己的試吃結果，認為希臘優格、皮蛋及鮪魚3種食材同時搭配最為美味，其次是希臘優格搭配鮪魚，最後才是希臘優格搭配皮蛋。優格方面，建議選擇質地濃稠、酸味不過於突出的希臘優格，一般無糖優格也可以使用，但若選擇含糖優格，味道可能會有些奇怪。至於鮪魚罐頭，他使用的是水煮鮪魚，認為油漬鮪魚應該也能嘗試。

貼文曝光後，不少網友抱著好奇心跟風製作，有人原本認為這款料理相當獵奇，實際試吃後卻驚呼「竟然是好吃的！」、「還真挺好吃的」，也有網友將成品帶到辦公室與同事分享，獲得一致好評。另有人建議加入蟹肉棒及黑胡椒，讓整體風味更加豐富，也有網友認為這款料理飽足感相當高，適合搭配白飯食用。

不過，也有部分網友試吃後持保留態度，直言「吃起來有一種我在吃什麼東西的迷惘感」，另有網友依照留言區的建議加入蟹肉棒，試吃後認為雖然不難吃、可以接受，但也沒有想像中美味。