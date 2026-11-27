規律服用魚油保健品的人，罹患失智症的風險低於未服用者；示意圖。（pexels／／Karl Byron）

AI摘要 文章摘要整理： 神經科醫師指出，與其迷信各式補腦保健品，不如優先補充Omega-3，並透過規律運動、充足睡眠與健康飲食來維持大腦健康。

走進任何一家藥妝店的保健品區，貨架上擺滿了各式瓶瓶罐罐，宣稱能提升記憶力、增強專注力並讓大腦保持年輕。猴頭菇、銀杏、蘇糖酸鎂（magnesium threonate）、綜合維生素B群——選擇多到讓人眼花撩亂，而社群媒體更是推波助瀾，許多網紅紛紛吹捧自己每天服用的「補腦」膠囊與營養粉配方。

隨著年齡增長，人們對記憶力衰退和失智症的擔憂往往與日俱增，「只要吞一顆膠囊就能保護大腦」的想法自然十分誘人。然而，許多產品背後的科學實證遠不如包裝標籤上寫得那麼神奇，腦科學專家也經常直言，沒有任何一顆藥丸能取代日常的基礎保養。

補充DHA、EPA 多吃鮭魚、鯖魚

約翰霍普金斯大學心智與大腦研究所（Johns Hopkins Mind/Brain Institute）兼任教授、神經科醫學博士馬吉德·福圖希（Dr. Majid Fotuhi）先前向《Parade》網站表示，Omega-3是他唯一會常規推薦用於維持大腦健康的保健品。

「強而有力的證據顯示，Omega-3與大腦結構及認知韌性息息相關，」福圖希醫師說道，「大多數其他保健品都經不起科學檢驗。」

DHA是構成腦細胞膜的重要成分，而 EPA則以抗發炎功效聞名。由於人體無法自行製造足夠的DHA與EPA，必須仰賴飲食攝取，主要來自鮭魚、沙丁魚、鯖魚和鯷魚等富含油脂的魚類，或是透過保健品補充。

科學研究也支持這項建議。2022年發表於《神經科學前沿》（Frontiers in Neuroscience）的一項研究，分析了英國生物樣本庫（UK Biobank）中超過21.1萬名60歲以上成人的數據。在長達近12年的中位數追蹤期間內，規律服用魚油保健品的人，罹患失智症的風險低於未服用者。

不過，這項研究結果仍有其限制：由於屬於觀察性研究，無法直接證明是魚油「導致」了風險降低，且研究人員並未發現魚油與阿茲海默症之間存在特定的關聯。

如果你正考慮補充Omega-3保健品，請務必先諮詢醫師，特別是正在服用抗凝血劑的人，因為魚油可能會影響凝血功能。

規律運動、每天睡足7小時

儘管福圖希醫師高度肯定Omega-3的價值，但他明確指出，單靠任何保健品都無法獨力撐起大腦健康。在對抗大腦老化方面，他最首要的建議是規律的身體活動。

「如果必須挑出一件對大腦健康與健康老化最為關鍵的事，那絕對是規律運動，」福圖希醫師表示。

這是因為運動能同時從多個層面為大腦帶來益處。「運動還能減少發炎反應、改善胰島素敏感度、降低壓力荷爾蒙，並強化為大腦輸送養分的心臟與血管，」他解釋道，「沒有任何一顆藥丸或保健品能同時對這麼多個大腦系統產生作用。」

「就算是年紀大了才開始運動，依然能帶來顯著改變，」福圖希醫師說。

除了運動之外，福圖希醫師還建議培養幾項護腦習慣：採取以原型食物、蔬菜、瘦肉蛋白、橄欖油及健康脂肪為主的抗發炎「地中海飲食」；定期透過學習新技能與體驗新事物來挑戰自我；妥善管理壓力；以及每晚盡量睡足7到 9小時的優質睡眠。

總結來說，補充Omega-3保健品或許是日常保養的明智之選，但唯有搭配能讓大腦保持敏銳的良好生活習慣，才能發揮最大效益。