冬天開暖氣但又怕帳單金額飆高，利用門簾阻絕冷熱空氣流通是方法之一。居家示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Ivan S ）

AI摘要 文章摘要整理： 亞馬遜熱賣的磁吸保溫門簾主打安裝簡單、能阻擋冷熱空氣流失，適合冬夏節能使用，並獲得不少消費者好評。

天氣愈來愈冷，代表能源費用會愈來愈高，但其實有很多方法可以幫忙控制帳單上的金額。House Digest報導，利用門簾阻隔冷熱空氣流通也是方法之一，亞馬遜 網站上販售的Odocovo磁吸保溫隔熱門簾（Magnetic Thermal Insulated Door Screen Curtain）最近討論討論度和評價都很高，不僅安裝簡單，也不用改變任何現有結構，就能有效防止室內暖氣流失及戶外冷風灌入。

這款門簾售價40元，以耐用且不受氣候影響的材質製成，內部填充厚實的聚酯纖維，安裝後就像在門口披上一條溫暖的毯子，讓冷空氣進不來，室內溫暖的空氣也出不去。

門簾的安裝非常簡單，只需不到15分鐘，一個人加上踏腳椅的輔助就能完成。首先先將門框上的灰塵和髒汙擦乾淨，接著將門簾平鋪在地上，將附的魔鬼氈貼在頂部和兩側，再將另一半魔鬼氈貼在門框的頂部和兩側，然後把門簾黏上去；建議從頂部開始黏貼，逐漸往下黏。

安裝完成後，門簾中間的磁鐵能確保兩片簾幕能緊密閉合，但任何人都能輕易撥開進出，小孩和寵物也能撥開。在頻繁進出的區域，還可用扣環將簾幕固定於兩側，方便進出，搬運買回來的食品雜貨，或家中有客人等情況需頻繁進出時也不用擔心。

有時候最簡單的方法往往是最有效的方法，這款門簾能阻擋冷風灌入，協助保持室內溫暖，不須調高恆溫器設定，在超過1300則評價中獲得4.5顆星的高分，一名網友說門簾能完全阻擋寒冬中刺骨的冷風，另一人說門簾在上一次寒流侵襲時表現非常出色。

除了安裝在容易透風的大門，很多消費者也發現門簾裝在日光室（sunroom）和車庫的效果也很好，冬天時能讓車庫保持溫暖。

為了達到最佳效果，購買前記得先仔細測量門的寬度和高度，從門簾的四種尺寸中選擇最合適的一款。若不確定該怎麼選，建議選擇較大的規格，否則兩片門簾恐無法閉合，也要考慮想安裝的門的使用頻率還有門的種類，門簾適合裝於滑門和向外開的門，有寵物出入口的門也可以，但不適合裝在向內開的門。

若門的使用頻率較高，安裝時建議搭配品質出色的知名品牌魔鬼氈Velcro，或用釘子加強固定，確保門簾不會掉，雖然這樣日後拆卸較麻煩，但比起拆下使用者應該會想全年掛著，因為門簾夏天也可以派上用場，能阻絕外頭的熱氣，同時避免室內的冷氣散到外面。