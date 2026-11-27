圖為丹契(右)和辛頓(左)兩人於三年前共度感恩節。他們於2016年因誤發的簡訊而成為感恩節最感人的相聚故事。(美聯社)

一封原本要傳給孫子的感恩節 聚餐簡訊，意外送到一名陌生少年手中，竟開啟一段長達10年的跨世代情誼。美國「感恩節奶奶」的暖心故事即將搬上大銀幕，這段沒有血緣關係的祖孫情，也讓人再次感受到真實人生的戲劇性。

從「幸福來敲門」的父子情，到「攻其不備」的跨種族家庭故事，真人真事改編電影向來不乏賣座佳作。然而，當真實人生被搬上大銀幕，電影情節與現實之間究竟有多少落差？

一封傳錯的簡訊 串起跨世代情誼

故事始於2016年11月。住在美國亞利桑納州的汪達·丹契（Wanda Dench）原本打算傳簡訊邀請孫子回家吃感恩節大餐，卻不知道孫子已經更換手機號碼，意外將訊息傳給當時年僅17歲的非裔 少年賈莫·辛頓（Jamal Hinton）。

辛頓收到訊息後，發現對方不是自己的奶奶，半開玩笑地詢問「我還可以過來吃飯嗎？」丹契欣然答應，還說「餵飽大家就是祖母最拿手的事」。

就這樣，一封傳錯的訊息意外開啟了兩人長達十年的約定，他們每年感恩節都固定會面，更一起度過了丹契丈夫離世、罹患乳癌的人生起伏。對他們來說，兩人不再只是因為一封簡訊而認識的陌生人，而是成了彼此生命中重要的家人。

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「感恩節奶奶」明年有望登大銀幕

丹契與辛頓的故事獲媒體爭相報導後，兩人一夕暴紅，甚至還收到了來自各大品牌的贊助邀約，連電影製片人也在2026年也找上門。

回顧2016年，當時美國社會正面臨種族議題、政治分歧等挑戰，兩人因一封傳錯的簡訊而結緣，為社會帶來一股暖流。兩人已談好將與Lifetime電視台展開合作，將這段跨越種族、年齡與血緣的情誼改編成電影，預計2027年感恩節前後推出。

這部電影的故事素材不僅有初次相遇的戲劇性，更有十年間共同經歷的悲歡離合，包括丹契丈夫因新冠併發症離世、丹契罹患乳癌，以及辛頓步入婚姻等人生重要時刻。而這段始於陌生人善意、歷經歲月考驗的真實情誼，也正是電影最具吸引力之處。

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編劇都不敢這樣寫？真人真事電影叫好叫座

好萊塢過去曾將許多小人物的真實經歷搬上大銀幕，這些電影沒有科幻特效，也不一定有驚心動魄的冒險，卻能透過親情、友情、人性善意及逆境中的堅持，引起不同世代觀眾的共鳴。

「幸福來敲門」（The Pursuit of Happyness，2006年）

以美國企業家克里斯賈納（Chris Gardner）的人生經歷為改編對象，透過單親父親與兒子相依為命的故事，探討貧窮、家庭責任與人生翻轉。

「永不妥協」（Erin Brockovich，2000年）

以單親母親投入環境汙染調查的故事為核心，呈現平凡人如何運用自己的力量，為受到傷害的居民爭取公平與正義。

「關鍵少數」（Hidden Figures，2016年）

聚焦美國太空計畫背後的非裔女性工作者，描繪女性如何在性別與種族歧視的環境下，憑藉專業能力爭取應有的地位。

「漫漫回家路」（Lion，2016年）

改編自印度裔澳洲男子薩魯布萊爾利（Saroo Brierley）的真實經歷。年僅5歲的他因誤搭火車而與家人失散，輾轉被澳洲夫婦收養。25年後，他憑藉童年模糊的記憶，透過Google Earth衛星影像尋找故鄉，最終與親生母親重逢。

「幸福綠皮書」（Green Book，2018年）

以1960年代美國種族隔離時期為背景，透過非裔鋼琴家與義裔白人司機的旅程，呈現兩個不同背景的人如何逐漸建立友誼。

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改編潛力股？那些傳錯簡訊牽起的情緣

「感恩節奶奶」並非唯一因電話號碼弄錯而結緣的暖心故事，以下是其他宛如電影情節的真實故事。

打錯電話 結下20年忘年之交

CNN報導，佛州婦人漢克森（Gladys Hankerson）原本想打電話給住在馬里蘭州的姊妹，卻將區碼410誤撥成401，打給羅德島州男子莫菲特（Mike Moffitt）。幾次誤撥後，兩人開始聊天，當時正經歷喪子及婚姻變故的漢克森，也從談話中獲得慰藉。此後兩人定期通話、互相關心。2021年感恩節前夕，46歲的莫菲特趁著到佛州旅行，帶著鮮花拜訪80歲的漢克森，兩人終於在相識20年後首次見面。

傳錯報喜簡訊 陌生兄弟帶禮物探望新生兒

時代雜誌（TIME）報導，2016年時，佛州威廉斯兄弟意外收到陌生家庭傳來的生產消息，儘管已提醒對方傳錯號碼，隨後仍收到新生兒照片。兄弟倆不但送上祝福，還特地帶著禮物前往醫院探望寶寶。新生兒父母事後在臉書分享這段奇遇，感謝陌生人的善意，也讓原本只是一場烏龍的簡訊，成為值得珍藏的回憶。

感動背後的爭議 「攻其不備」的黑暗面

雖然標榜真人真事改編，但觀眾看到的電影情節一定都是真的嗎？2009年上映的「攻其不備」就是極具爭議的一個例子。

「攻其不備」描述白人陶希（Tuohy）一家接納成長環境艱困的非裔少年奧赫，不僅提供家庭溫暖，也幫助他發揮運動天賦，最終成為美國職業美式足球聯盟（NFL）球員。然而，2023年，奧赫透過法律程序提出指控，表示自己並未真正被陶希一家收養，而是在成年後簽署監護協議。他認為自己當年並未充分了解相關文件的法律意義。

除了法律關係，奧赫也曾對電影中的人物塑造表達不滿。電影著重描寫陶希一家如何引導奧赫認識美式足球，但現實中的奧赫在認識這個家庭前，就已具有運動基礎。電影的敘事方式，也引發外界對於「白人救世主」模式的討論。

在電影上映多年後，奧赫與陶希一家更因電影授權及收益分配問題產生法律糾紛。奧赫質疑陶希一家透過他的故事獲取利益，陶希一家則否認利用監護關係牟利，並反駁相關指控。