AI摘要 文章摘要整理： 專家指出，當工作讓人長期感到被低估、過勞、身心受創或無法做自己時，往往已是離職轉職的明確訊號。

每天早上醒來想到要上班就心情沉重？人們離職的原因百百種，往往與苛刻的主管、不合理的截止期限，以及「現況永遠不會好轉」的絕望感有關。當「工作不順的一天」變成日復一日的常態，或許就是該轉身離開的時刻了。

據「赫芬頓郵報」（HuffPost）報導，多名職涯教練與心理學家指出，在正式遞出辭呈前，內心與身體其實早就發出警訊。若你符合以下9大徵兆，代表你或許已經準備好邁向職涯下一站：

1.發現自己的價值被低估

薪資調查機構 PayScale 針對超過 3.8 萬人的調查顯示，「追求更高薪資」是離職的首要原因。心理學家兼高階主管教練西塞莉·霍沙姆-布拉斯韋特（Cicely Horsham-Brathwaite）警告，若長期處於薪資與付出不成正比的環境，人會逐漸低估自身能力，甚至開始用老闆給的待遇來定義自我價值。

2.公司崇尚「過勞文化」

如果公司要求你 24 小時隨時待命，且對請假或病假極度不友善，代表這間企業只想榨乾員工。心理學家麗莎·奧貝-奧斯汀（Lisa Orbé-Austin）直言，過勞文化會把人徹底掏空，讓人連思考下一步的力氣都沒有，建議趁早脫身。

3.下班後必須靠「麻痺自己」才能撐下去

長期職場壓力會導致職業倦怠，讓人下班後必須透過酗酒、沉迷電玩，或在周末報復性放縱來抽離現實、撫平白天的痛苦，藉此撐過每個星期一。

4. 工作已經引發「生理壓力反應」

失眠、肌肉痠痛、胃痛、頭痛……當一想到工作就出現這些身體警訊，代表你正處於有毒的職場環境。專家建議，若健康已受損，應尋求心理健康專業人員協助評估，考慮離職或請長假休養。

5.想到要上班就忍不住哭泣

職涯教練梅蘭妮·丹尼（Melanie Denny）強調，如果恐懼上班到每天掉眼淚，這絕對是重大警訊，「沒有任何一份工作值得你犧牲理智與心理健康，請盡快離開！」

6.在職場上完全「無法做自己」

為了迎合公司文化或討好主管，不得不戴上面具、甚至變得工於心計，會帶來沉重的心理內耗。無法展現真實自我的環境，永遠無法讓你發揮最佳實力。

7.對工作感到極度無聊

「學習」是維持動力的關鍵。當你每天重複做著一成不變的瑣事、沒有成就感，也得不到進階機會時，往往意味著你的能力已經超越了這份工作。

8.花更多時間關注「本業以外的機會」

如果你滿腦子都在研究其他領域、熱中參加跨界聚會，甚至連作夢都在想著新的職涯方向，這股「坐立難安」的熱情，正是內心催促你轉職的訊號。

9.內心始終感到「不自在」

媒體大亨歐普拉（Oprah Winfrey）曾分享，當你對自己所處的狀態感到「不自在」時，就是該轉換方向的提示。雖然多數人未必每天都對工作充滿激情，但至少能處之泰然；一旦你對工作的幾乎所有面向都感到格格不入，便是時候尋找下一個正確的落腳處了。