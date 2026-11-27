美國人給人友善、隨性的印象，許多習慣也出於善意，但禮儀專家指出，在國內看似有禮的舉動，到了國外可能讓人有截然不同的觀感。（unsplash/Duy Pham）

AI摘要 文章摘要整理： 禮儀專家建議旅客出國前先做功課、學幾句當地語言，並在交流中保持觀察、謙虛與尊重，以避免成為失禮觀光客。

美國人給人友善、隨性的印象，許多習慣也出於善意，但禮儀專家指出，在國內看似有禮的舉動，到了國外可能讓人有截然不同的觀感。「哈芬登郵報」（HuffPost）報導，專家提出8項建議，協助旅客避免成為所謂「沒禮貌的美國人」。

跨文化與國際禮儀顧問、Access to Culture創辦人施韋策（Sharon Schweitzer）說，美國人友善、熱情、不拘小節，這些特質是真正的長處，但不是到哪裡都吃得開。專家強調，避免失禮不必背熟每個國家的習俗，關鍵在好奇心、謙虛與一點準備。

一、出發前做功課

From the Inside-Out School of Etiquette創辦人弗農湯普森（Jackie Vernon-Thompson）說，禮儀規範並非放諸四海皆準，正好該促使旅客進入當地文化前先研究習俗。她建議學習合宜的問候語、常用交談用語、手勢與日常互動禮儀，也要懂得如何得體地接受讚美、表達感謝、禮貌地接受或婉拒邀請，並了解用餐規矩。小費習慣也要先查。Mannersmith Etiquette Consulting總裁史密斯（Jodi R.R. Smith）說，現在事先查資料很容易，能讓旅客被視為有禮的客人。

二、先觀察、傾聽，再跟著當地人

禮儀專家、播客「Were You Raised by Wolves?」主持人萊頓（Nick Leighton）說：「先觀察再行動，看當地人怎麼做，再配合他們的語氣與正式程度。」施韋策建議，留意當地人如何互相問候、說話音量與站立距離，並跟著主人的腳步。她主張在跨文化場合，約80%的時間傾聽、10%發問、10%回應。Rosetta Stone講師沙利文（Ann Sullivan）提醒，別因為與習慣不同，就急著認定奇怪。不確定時就開口問，萊頓說，沒有人會因為你問「這裡在這種情況下的正確禮儀是什麼」而被冒犯。

三、不確定時先從正式開始

施韋策說，等對方邀請你放鬆再隨性，太熟絡後很難挽回。語言學習平台Babbel專家圖瑪（Esteban Touma）建議，開場要比自然感覺更正式，讓對方決定何時改稱名字或非正式的「你」，也別把直率或缺乏明顯熱情視為針對個人，因為在許多文化中，那代表尊重或誠實，而非冷淡。

四、學幾句當地語言

施韋策說，「哈囉」「請」「謝謝」「不好意思」，即使發音不準，也表達尊重。語言學習平台Preply語言趨勢專家埃諾斯（Madeline Enos）引述該平台調查指出，美國人度假時常見的語言失禮，包括為了避開外語發音而直接指著菜單；23%的人說會把英語說得更慢更大聲，15%則模仿口音，好讓自己聽起來更流利。史密斯說，對方聽不懂英語時，說大聲沒有用，不如找翻譯App或能翻譯的人。Heart of Travel創辦人暨執行長格拉斯（Chelsea Glass）說，許多旅客一開口就講英語，在拉丁美洲大部分地區可能顯得冒昧，先用西班牙語問候，再問「¿Habla inglés?」（你說英語嗎），更有禮貌。

五、了解有些文化溝通方式不同

施韋策說，許多跨文化誤會，源自人類學家霍爾（Edward T. Hall）提出的「高語境」與「低語境」文化差異。她說，美國是低語境文化，想什麼說什麼、隨性、重視速度；亞洲、中東、拉丁美洲與中歐的許多文化，則更仰賴人際關係、階級與沒說出口的話。她打了個比方：許多文化像椰子，外硬內暖，捷克或德國同事一開始可能保守，一旦贏得信任，友誼深厚持久；美國人則像桃子，外軟友善，內有一顆隱私的硬核。她說，沒有誰對誰錯，重點是知道自己面對的是哪一種。

六、把當地習俗視為不同，而非錯誤

施韋策說：「好奇建立信任，評斷則侵蝕信任。」弗農湯普森說，尊重文化的人，會把習俗與傳統的差異，視為學習、欣賞與調整的寶貴機會。沙利文說，旅客最大的錯誤之一，是期待別人適應自己在家鄉的習慣，到了別的國家，大家都是客人，不必懂每項習俗，但要願意學習與尊重。

七、放慢腳步

格拉斯說，許多文化失誤，源於把旅行當成待辦清單。她說，在美國一個下午能辦好幾件事，在拉丁美洲，一件事可能耗掉大半天，還可能在街上遇到熟人，聊上15分鐘。人們通常重視關係勝過效率，忙碌也不像在美國那樣是身分象徵。她建議少排行程，留空間給交談。她說，放慢腳步、問候別人、在餐桌上多待一會兒、對遇到的人保持好奇，多數文化差異自然會化解。

八、犯錯就承認

沙利文說，即使準備最充分的旅客，也難免偶爾失禮，別急著辯解，道歉、學習、繼續前進即可。圖瑪補充，這並非美國人獨有，英國人的許多習慣在國外也會造成同樣的困惑，美式風格在美國國內也不盡相同。他說，禮貌是對某個手勢或用語意義的共同理解，而非僵硬的規則，困難在於雙方基於不同的假設。

專家指出，最好的旅客不是從不犯錯的人，而是帶著好奇、開放、謙虛並願意學習的人。弗農湯普森說：「尊重在世界各地的表達方式或許不同，但希望被有尊嚴地對待，卻是普世共通的。」