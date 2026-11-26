輝達23日在官方X帳號發布照片，顯示執行長黃仁勳復職後重返加州聖塔克拉拉總部，受到員工熱烈歡迎。(輝達X帳號)

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳重返輝達時改穿深藍棉質夾克，被時尚界解讀為以低調服裝傳達悔意、柔化形象，但他仍保留名牌風格。

輝達 創辦人黃仁勳 被爆出涉及多段婚外情後辭去執行長職務，隨後在美國總統川普介入下回鍋。不過，他重返矽谷 總部、獲得員工熱烈歡迎時，穿的卻不是近20年來的招牌黑色皮衣，而是一件深藍色棉質夾克，引起網友熱議。時尚專家認為，這可能是黃仁勳表達悔意的方式。

衛報報導，黃仁勳習慣穿的皮衣本身就帶有張揚的氣息，介於自信與自負之間。相較之下，棉質夾克低調許多，傳達出謙遜與克制。要凸顯他重新塑造的道德形象，一件樸素的棉質夾克再適合不過。

網友很快就發表看法。有人在黃仁勳沒穿皮衣的照片下留言：「我換了夾克，現在的我不一樣了。」另一人則說：「時尚界應該立刻有人推出一款『黃仁勳夾克』。」

時尚媒體The Cut形容這是黃仁勳的「傾聽與學習夾克」，《Vogue》則推測，這是他表達「對不起」的方式。《Esquire》雜誌精品總監戴維斯（Johnny Davis）對黃仁勳改變造型並不意外，認為他需要一件能「傳達一定程度悔意」的服裝，而「黑色皮衣實在不適合穿來慶祝勝利」。

皮衣營造戲劇效果，棉質夾克則讓人聯想到心理治療用語中的「努力自我改善」。黃仁勳的新夾克雖不如以往的Tom Ford皮衣招搖，卻仍是名牌服飾，似乎是迪奧（Dior）售價2400英鎊（約新台幣10.4萬元）的「拉鍊襯衫」。價格不菲，但黃仁勳身價超過1000億英鎊（約新台幣4.33兆元）。他今年6月造訪首爾時曾穿過這件夾克，當時搭配白色牛仔褲，這次則搭配黑色牛仔褲和愛馬仕（Hermès）便鞋。

西敏寺大學（University of Westminster）男裝檔案館主任葛洛夫斯（Andrew Groves）認為，黃仁勳試圖透過改變服裝材質「柔化自己的形象」。他說：「皮革讓人聯想到保護與叛逆，棉質布料則更貼近日常生活，也更平易近人。人們還沒注意到這其實是迪奧的服飾，就已感受到這種轉變。」

戴維斯形容，這件棉質夾克採用「非常端莊的顏色」，令人聯想到學校制服和企業正式服裝，傳達的訊息是：「我要回去工作了，但我仍不是那種穿西裝的企業主管。」

衛報最後指出，黃仁勳下周將面對兩場國會聽證會，外界可能還要等一段時間，才能再看到他穿上皮衣。不過，黃仁勳收藏多達40款皮衣，他的皮衣時代不太可能就此落幕。或許，就像僅擔任輝達臨時執行長11天的柯蕾絲（Colette Kress）一樣，這件棉質夾克也不過是暫時代理。