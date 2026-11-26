豆腐富含植物性蛋白質，也含有鈣質等營養成分，是忙碌時補充營養的好選擇。豆腐示意圖。（取材自pexels.com@cottonbro studio ）

AI摘要 文章摘要整理： 這道日本「起司豆腐」只要豆腐、起司與少量調味料，經微波與烤箱加熱後，10分鐘就能完成，適合早餐、點心或下酒菜。

豆腐 不僅方便料理，也具有即食性，無論涼拌、加熱或搭配其他食材，都能快速變成一道餐點。此外，豆腐富含植物性蛋白質，也含有鈣質等營養成分，是忙碌時補充營養的好選擇。日本網站「朝時間」分享一道簡單的「起司豆腐」，只需要豆腐、起司兩種主要食材，再搭配少許調味料，放進烤箱加熱就能完成，從準備到上桌只要10分鐘，當早餐或下午茶點心都適合。

日本料理專家奥津純子介紹，忙碌到不想花太多時間備菜時，不妨試試這道「起司豆腐」，不僅做法簡單，也有一定飽足感，還能當作下酒菜。美味的關鍵在於起司融化後要趁熱立即享用，這時候的口感最好。

材料（2人份）

豆腐：1盒（約300克）

可融化起司：適量

日式味露或淡味醬油：1/2大匙

料理時間約10分鐘。原食譜 使用的是嫩豆腐，也可以依照個人喜好選擇其他種類的豆腐。

作法

1. 加熱豆腐

將豆腐放入可微波的耐熱容器，蓋上保鮮膜，以600瓦微波加熱2分鐘，取出後倒掉容器內多餘水分。

2. 加入起司烘烤

在豆腐上淋入日式味露，再鋪上適量可融化起司，放入烤箱烘烤5至6分鐘，待起司完全融化即可取出。

依照個人喜好，也可以撒上粗粒黑胡椒或香草增添風味。

文章中提醒，豆腐放置一段時間後容易釋出水分，因此建議在準備享用前再進行烘烤，趁著起司融化、熱騰騰時立即食用，才能品嘗到最佳口感。