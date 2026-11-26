一名華人為了鍛鍊身體，特地到Trader Joe's兼職理貨，透過搬運貨物、整理貨架等工作達到運動效果，至今已堅持超過2年。超市示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Julia Filirovska ）

AI摘要 文章摘要整理： 一名在美科技業工作的華男，為了兼顧健身與收入，長期凌晨到Trader Joe's兼職理貨搬貨，堅持逾2年，引發網友熱議。

不少上班族為了維持身材及健康，會利用工作之餘到健身房 運動，不過，一名在美國科技公司任職的華人 網友「凌晨4點美國超市上貨｜生醫科技商務拓展」近日在小紅書 分享，自己為了鍛鍊身體，特地到Trader Joe's兼職理貨，每周二至周五凌晨3點半起床，4點準時上工，透過搬運貨物、整理貨架等工作達到運動效果，至今已堅持超過2年。這份兼職不僅讓他的身體狀況有所改善，也為生活帶來固定的節奏，特殊的健身方式引發網友熱烈討論。

該華人表示，經常有人詢問，明明已經在科技公司工作，為何還要犧牲睡眠時間，凌晨到超市搬貨？他坦言，當初尋找這份工作的目的相當單純，就是希望找到一份能夠順便運動的體力活。理貨時搬箱子可以鍛鍊手臂，蹲下整理底層貨架就像做深蹲，踮腳將商品放到高處則能鍛鍊小腿肌肉，有時還會趁著凌晨店內沒有顧客，在理貨空檔做幾十下伏地挺身。

他並說，自2024年初開始這份兼職以來，至今已持續超過2年，期間雖然換過科技公司的工作，但在Trader Joe's的兼職始終沒有中斷。他坦言，凌晨3點半起床確實相當辛苦，尤其麻薩諸塞州冬季氣候寒冷，出門時天色仍暗，還經常遇到雨雪天氣，不過，長期堅持下來，身體狀況反而比以前更好。對他而言，這份工作帶來的不只是額外收入，更是一種穩定的生活節奏。

貼文曝光後，吸引超過350則留言，不少網友對這種結合工作與運動的方式表示認同，「好點子，日後我也找這麼個工作做」、「花時間專門鍛鍊身體，不如結合體力活」。一名網友也分享，自己20歲的女兒一邊讀書、一邊在Trader Joe's打工，每天早上6點上班，不僅喜歡當地的工作氛圍，也透過理貨鍛鍊出肌肉，因此相當支持女兒繼續兼職。

不過，也有網友認為凌晨起床工作實在太辛苦，寧願選擇下班後再去理貨，另有人擔心長期早起是否會影響睡眠品質。對此，該華人透露，自己並非每天都要到超市上班，而是每周4天凌晨4點至上午8點工作，每週兼職16小時，平時約晚上10點就寢。他也笑稱，太太經常勸他不要再做這份工作，但自己仍相當喜歡這樣的生活方式，認為體力可以透過持續鍛鍊逐漸提升。