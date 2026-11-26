理財專家提醒，規劃提早退休時必須建立風險預防機制，制定重新就業備案，才能避免提早退休演變成老後危機。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@MART PRODUCTION）

AI摘要 文章摘要整理： 日本51歲男子和也因資產累積達1億日圓而提早退休，卻在加密貨幣暴跌、房產修繕與人際孤立下資產縮水，最後被迫重返職場。

近幾年，透過累積資產達成財富自由，實現提早退休 的模式愈來愈受關注。理財專家提醒，若缺乏周全的風險預防機制，退休夢想恐演變成財務困境。日本媒體「THE GOLD 60」報導了一名坐擁上億日圓資產提早退休的日本五旬男子，因面臨加密貨幣 暴跌與房產修繕等意外開銷而導致資產大幅縮水。最終受不了生活壓力以及人際關係匱乏，決定放棄退休生活重返職場的案例。

報導指出，主角和也（化名，51歲）與妻子住在東京的一棟獨棟別墅。他們的孩子都已長大獨立。兩年前，和也還是一家大型機械製造商的銷售經理，年收入約850萬日圓（約53,300美元）。在職期間，利用部分薪資和獎金逐步投資加密貨幣，投資收益加上繼承與退休金 ，總資產達到1億日圓（約627,000美元）。在此情況下，和也申請了公司的自願退休計劃，並選擇提前退休。

根據報導內容，和也夫妻每個月的生活開支約30萬日圓（約1,900美元）。和也認為，依靠租金收入、投資收益以及退休儲蓄，他和妻子可以過著舒適的退休生活。

退休初期，和也盡情享受打高爾夫與旅行等自由生活。然而一年多後，他開始感到與昔日同僚疏離的孤獨感。孰料又遇到加密貨幣暴跌，虧損約1,200萬日圓（約75,300美元）。雪上加霜的是，投資套房發生嚴重漏水事故，修繕費高達約600萬日圓（約37,600美元）。後來因為遲遲找不到租客，被迫認賠售出，再次虧損1,500萬日圓（約94,000美元）。

在主要資產縮水約三成四、失去租金收入且支付巨額修繕費的焦慮下，和也決定重返職場。然而年逾五十且履歷空白數年，讓他求職屢屢碰壁。他甚至卑微地拜訪昔日下屬，懇求「兼職也好，給我一份工作吧」，卻仍然碰了釘子。為了減緩資產消耗速度並增加社交機會，他不得不靠身兼多份打工，無奈脫離提早退休的生活。

關於和也的案例，理財規劃顧問辻本剛士指出，提早退休人士重返職場的主因包括：

1.孤獨感：與人說話的機會大幅減少，感到寂寞孤立。

2.資產縮水不安：資產大幅減值，對未來的經濟生活產生強烈不安。

3.失去生活目標：開始懷念過去透過工作獲得目標與成就感的生活。

辻本提醒，規劃提早退休時絕不能只估算固定支出，必須預先制定「資產暴跌或突發變故時」的防禦計畫，具體評估資金維持期與重新就業備案，才能避免提早退休演變成老後危機。