深圳華強北集聚35家專業市場、11.5萬家商事主體、超百萬種電子元器件。(中通社)

2026年亞太經濟合作會議（APEC ）在深圳舉行，除了外交與經貿議題，也為當地電子商圈帶來龐大商機，距離APEC會場不到10公里的華強北，更宛如一座民間會場。APEC峰會落幕了，科技消費熱潮持續延燒。素有「中國電子第一街」之稱的華強北，成為外國遊客及海外採購商的熱門目的地；從AI智慧眼鏡、運動相機到腦機介面設備，各式新興科技產品吸引外國買家，連外語地陪都迎來新商機。

華強北的吸引力不只是商品種類多、價格具有競爭力，更在於背後高度密集的電子產業供應鏈。從電子零件集散地到硬體創新基地，華強北如何讓創意快速變成商品？外國人又在搶買什麼？

APEC期間 日均客流逾95萬人次

APEC會議周期間，華強北商圈日均客流超過95萬人次，遊客量較去年同期增加25%；外籍訪客日均達1.3萬人次，年增幅高達80%。

不僅人潮增加，海外採購規模也有所改變。過去外國客商多是三、五人結伴採購，如今出現30至50人的大型採購團，歐美買家也明顯增加，部分商品甚至以貨櫃為單位訂購。

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何以成為「中國電子第一街」

華強北是全球規模最大的電子產品交易集散地之一。商圈面積雖然僅約1.45平方公里，卻匯聚大量電子產品商家及供應商。

過去，華強北透過一個個小型櫃檯串聯電子零件的生產與銷售；如今，隨著人工智慧（AI）技術發展，商圈功能逐漸拓展至產品研發、客製化設計、樣品製作及海外銷售。

這種高度集中的產業生態，讓小型創業者也能借助現有資源開發產品，形成華強北獨特的競爭優勢。

外國人都在搶買什麼產品

從日常電子配件到新興科技設備，華強北正成為海外消費者接觸中國科技產品的重要窗口。

華強北近期開放的腦機介面產業應用示範中心，營運不到一個月，日均參觀人數已達600至800人次，周末單日突破1000人次，其中超過六成為海外遊客及採購商。

現場熱門體驗包括利用腦波作畫、控制機器人及進行互動遊戲。熱銷的非侵入式腦機頭環，售價約為人民幣1000至3000元，不必植入晶片，便可透過設備收集腦電波訊號。

除了娛樂互動，部分業者也將產品定位於睡眠、情緒管理及專注力訓練等領域。不過，消費級腦機設備的實際健康效益仍須視產品及科學驗證而定。

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從創意到量產 「深圳周期」有多快

華強北近來受到關注的另一項產業特色，是結合AI與電子供應鏈，大幅縮短硬體產品的開發時間。

報導以具備翻譯功能的AI眼鏡為例，使用者在硬體客製化平台輸入需求後，AI系統便能分工進行市場分析、外觀設計及電路規畫，約20多分鐘即可產出方案。再透過當地物流服務取得零件，由工程師組裝測試，從提出構想到取得樣品，全程約兩小時。

這種產業模式也被稱為「深圳周期」。

今年初，深圳首個「一人公司」（One Person Company，簡稱OPC）創新社區在華強北成立。創業者可利用AI工具及外部產業資源，降低自行建立研發、採購及製造團隊的門檻。

對海外採購商而言，也有機會在短時間內取得樣品、產品報價及供貨方案。華強北因此不再只是電子商品的交易場所，也成為產品開發及供應鏈媒合的平台。

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科技遊掀熱潮 衍生哪些新商機

APEC也讓深圳的「科技遊」受到海外關注。會議新聞中心內，機器人提供咖啡、冰淇淋、果汁及清潔服務，讓外國媒體記者近距離體驗科技產品在日常生活中的應用，「ShenZhen Travel」（深圳遊）也成為海外社群的熱門話題。

隨著外國遊客及採購商增加，熟悉當地商圈、具備外語能力的地陪人員需求也隨之上升。據受訪業者透露，近期接單量增加約4倍。

有經驗的地陪時薪約為人民幣100至150元，以一天工作8小時計算，旺季單日收入可達人民幣800至1200元。

這波科技旅遊熱潮所帶來的商機，已不只是電子產品零售，也延伸至翻譯導覽、科技體驗及跨國採購媒合等服務。不過，APEC帶來的短期人潮能否轉化為長期消費及海外訂單，仍有待觀察。

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