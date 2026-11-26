真正有格調的人會尊重服務人員、懂得聆聽。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

AI摘要 文章摘要整理： 心理師指出，真正有格調的人不靠名牌或排場，而是展現在尊重他人、懂得聆聽、不讓人難堪，以及願意認錯負責等日常細節中。

有教養不必穿名牌，也不需要刻意展現身分地位。心理師指出，真正有格調的人，往往不經意就會做到五件事，從尊重服務人員、懂得聆聽，到不讓別人難堪，這些日常細節，才是高級感的真正來源。

提到有格調的人，不少人想到的可能是名牌服飾、高級餐廳或優雅談吐。但真正的高級感，未必和財富有關，而是藏在待人處事的細節裡。

美國生活網站Parade報導，臨床心理師安妮雅拉賈博士（Dr. Annia Raja）指出，真正有格調的人，具備成熟、體貼、尊重他人的態度，不需要靠別人的認同來證明自己。她歸納出五種常見習慣：

1. 不論身分 都一樣尊重

真正有教養的人，不會因為對方是主管或名人就特別熱情，面對服務生、清潔人員也不會擺架子。無論是向服務人員道謝，或尊重資淺同事的意見，都反映出一個人的修養。尊重別人，不是因為對方能帶來好處，而是認為每個人都值得被善待。

2. 不搶風頭 懂得聆聽

有些人聊天時，別人才剛說完一件事，就急著接話，把話題轉回自己身上。有格調的人則不需要時時成為焦點，懂得認真聆聽、適時提問，也能真心替別人的成就喝采，不把每場對話都變成競賽。

3. 不讓別人當眾難堪

朋友不熟悉社交禮儀，不會當眾糾正；同事說錯話，也不會抓著小錯大做文章。真正有修養的人懂得察覺別人的不自在，必要時幫忙解圍，讓對方保有尊嚴。讓別人難堪不代表自己比較優秀，懂得替人留面子才是風度。

4. 有主見也尊重別人

有格調的人不會一味討好別人，也有自己的原則和界線。不想參加聚會，可以客氣婉拒；遇到不合理要求，也能清楚表達立場。同時，他們也尊重別人說不的權利，不會因為事情不如意，就要求旁人配合。

5. 做錯事敢認 不推卸責任

沒有人不犯錯，但有格調的人不會為了面子急著找藉口。打斷別人談話，就坦然道歉；自己的疏失造成困擾，也願意採取行動補救。真正成熟的人知道自己並不完美，與其花力氣辯解，不如承認錯誤並改正。

拉賈博士指出，真正的高級感不是讓別人覺得你高高在上，而是讓與你相處的人感到自在、受到尊重。比起名牌和排場，這些不必刻意表現的日常修養，才更能看出一個人的格調。