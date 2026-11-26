研究指出，不必節食或放棄節日美食，也能降低假期變胖的風險。（取材自pexels.com@Nicole Michalou）

AI摘要 文章摘要整理： 研究與報導指出，聖誕假期想避免變胖，不必放棄大餐，只要在料理中加香料、放慢吃飯速度，並以堅果替代高碳水零食，就能較有效控制食量與飽足感。

聖誕節聚餐、甜點及蛋奶酒容易讓人擔心體重增加，但研究指出，不必節食或放棄節日美食，也能降低假期變胖的風險。美國網站「Woman's World」整理三種簡單方法，包括在料理中添加香料、放慢進食速度，以及聚會間以堅果代替高碳水化合物零食，讓民眾享受節慶飲食，同時留意食物攝取量。

據報導，避免假期體重增加，不代表必須拒絕喜愛的節日大餐，也不需要花長時間運動或記錄每一口食物。研究顯示，透過調整料理風味、細嚼慢嚥，以及選擇較有飽足感的零食，就能幫助控制飲食份量，以下是三種方法。

1.料理添加香料 有助減少食物攝取

節慶料理不必為了控制體重而犧牲風味，可以在通心粉起司中加入塔巴斯科辣椒醬，或在烤馬鈴薯上撒辣椒碎。賓州州立大學一項研究發現，以溫和香料調味的受試者，食物攝取量減少11%，也較容易控制份量。

報導指出，辣椒中的辣椒素是產生辛辣感的化合物，可能減緩進食速度，讓身體有更多時間接收到飽足訊號。料理時可以在辣椒中添加辣椒粉、在湯品中加入辣醬，或在烤蔬菜上撒紅辣椒碎，透過少量辛香料增添風味。

2.放慢進食速度 細細品味每一口

享用肉桂糖餅乾或其他節日甜點時，可以嘗試放慢速度、小口咀嚼，留意食物的味道與口感。發表於「糖尿病光譜」（Diabetes Spectrum）雜誌的研究指出，專注感受食物的風味，有助察覺進食的愉悅感何時開始減退，進而在吃飽時自然停止。

另一項英國研究也發現，當人們專心吃東西，而不是一邊做其他事情一邊進食，食物攝取量最多可減少25%。例如，吃餅乾時感受酥脆口感，喝拿鐵時留意肉桂香氣，避免在包裝禮物或聊天時不知不覺吃下過多食物。

3.聚會間選擇堅果 增加飽足感

聖誕聚會及餅乾交換活動之間，若感到飢餓，可以選擇核桃、山核桃或開心果等堅果。一項發表於「營養素」（Nutrients）雜誌、為期六個月的研究發現，與吃椒鹽脆餅的人相比，選擇堅果作為零食的體重控制者，持續遵循飲食計畫的可能性超過兩倍，減重效果相近，而且攝取相同熱量後，飽足感更強。

堅果含有蛋白質及健康脂肪，比高碳水化合物零食更能延長飽足感，有助減少正餐或聚會時因過度飢餓而攝取過量食物。民眾可以在廚房準備一小罐綜合堅果，或外出時隨身攜帶小包裝，每次取用一小把即可。