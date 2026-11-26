普林斯頓大學博士生謝翌在機場遭ICE拘捕，學校師生11月23日在校園發起抗議ICE活動，要求釋放。(路透)

普林斯頓大學華裔神經科學博士生謝翌（Eva Yi Xie），11月19日在華府參加學術會議後，準備搭乘國內航班時，遭美國移民及海關執法局（ICE）拘留。14歲便隨父母赴美的她，先後就讀麻省理工學院及普林斯頓大學，卻因家庭庇護案件遲遲未定，面臨移民身分問題。

謝翌的遭遇並非個案。不少未成年時隨父母赴美的移民子女，在美國接受教育、長大成人，甚至考取名校，卻可能因移民身分問題面臨升學受阻、拘留或遣返。本文從謝翌的個人經歷、移民身分爭議及類似案例，探討美國庇護制度下移民子女面臨的困境。

謝翌為何遭ICE拘留？事件始末與最新進展

參加學術會議後 在機場遭捕

謝翌11月19日在華府參加神經科學學會年會後，於雷根國家機場遭ICE拘留，隨後被關押在維吉尼亞州的拘留設施。

原本專注於學術研究的她，突然面臨移民執法及可能遭遣返的風險。事件曝光後，引起普林斯頓大學師生及美國華人社群關注，學校師生23日在校園發起抗議ICE活動，要求釋放謝翌。

心繫研究 拘留中心過感恩節

謝翌遭拘留後，研究團隊持續與她保持聯繫。即使身處拘留中心，她仍透過電話參與實驗室每周會議。

截至11月25日，她仍未獲釋，預計在拘留中心度過感恩節。教授對她在困境中仍關心研究進度感到欣慰，也為她的處境感到心酸。

謝翌的男友與友人則透過網路募款，希望協助支付法律相關費用。

👉普林斯頓華女博士生遭ICE拘留 教授聲援：學術新星

👉華女博士生謝翌拘留所過感恩節 電話參加實驗室例會 笑秀囚服

👉中國女學生被捕 男友為她籌款 網：她不缺錢

從上海少女到普林斯頓博士生 謝翌的學霸路

謝翌來自中國上海，2016年隨父母赴美，當時年僅14歲。她在美國接受中學及大學教育，逐步展現科學研究方面的才能。

她曾就讀紐約布朗士科學高中，之後進入麻省理工學院（MIT），2024年大學畢業後，繼續在普林斯頓大學攻讀神經科學博士，目前為博士班三年級學生。

謝翌的研究涉及大腦運作與決策機制。從高中、大學到博士班，她的人生重要階段幾乎都在美國度過，但學業上的成就並未讓她擺脫家庭移民身分未定所帶來的限制。

合法入境、持工作許可 為何仍遭拘留？

國土安全部、律師說法不同

謝翌遭拘留的核心爭議，在於庇護申請尚未完成審理期間，她的居留身分及相關權利如何認定。

美國國土安全部（DHS）指出，謝翌2016年入境美國後逾期居留，且未曾取得有效就學授權。

謝翌的律師則表示，她當年是隨父母合法入境，家人在抵美一年內提出庇護申請，案件至今仍在審理。謝翌持有有效工作許可，且沒有犯罪紀錄。

然而，合法入境、持有工作許可及擁有合法移民身分，在美國移民法下是不同概念。提出庇護申請並不等於已獲准庇護，也不代表原有簽證效期自動延長。

律師提出人身保護令申請

謝翌的律師20日向維吉尼亞東區聯邦法院提出人身保護令聲請（habeas corpus），這是當事人請求法院審查政府拘留是否合法的法律救濟途徑。

聯邦法官特倫加（Anthony Trenga）同日下令，未經法院許可，不得將謝翌移出該司法管轄區，並要求政府於25日美東下午5時前提交回應。

不過，截至25日下午5時20分，公開法院紀錄尚未顯示政府提交相關文件，是否已如期向法院提出答辯，仍有待確認。

👉普林斯頓博士中生遭拘留 法官暫禁移送他處

她不是個案 還有哪些「謝翌們」 ？

未成年子女隨父母移居美國，往往無法自行決定家庭的移民方式，也未必了解自身的法律身分。等到長大成人、準備升學或就業時，才逐漸發現移民問題可能影響多年努力建立的人生。

近年美國已有多起類似案例，當事人的移民法律背景雖然不同，卻同樣面臨童年移民經歷影響成年生活的問題。

芝加哥19歲華裔男孩：成績優異卻升學受阻

這名男孩9歲時隨父母從中國赴美，父母提出庇護申請，10年後仍未獲批准，目前正準備上訴。

如今已19歲的他即將進入大學，卻因身分及州府助學金政策的不確定性，面臨學費負擔問題。他曾埋怨父母，當年赴美並非自己的決定，成年後卻必須承擔相關後果。

宏都拉斯女大生：返家過感恩節卻遭遣返

羅培茲‧貝洛沙（Any Lucia Lopez Belloza）8歲左右隨母親赴美，母親的庇護申請其後遭駁回。

她憑藉獎學金進入麻州巴布森學院就讀。2025年11月，19歲的她原本準備搭機回家過感恩節，卻在波士頓機場遭移民執法人員拘留，隨後被遣返宏都拉斯。案件之後引發聯邦法院介入。

👉法官禁遣返 19歲女大生被捕48小時後就被送回宏都拉斯

南韓女大生：出席移民聽證遭拘留

南韓籍普渡大學學生高妍秀（Yeonsoo Go，音譯）約16歲時隨家人赴美，持宗教工作者眷屬簽證居留。

2025年7月，20歲的她出席移民法庭聽證後遭ICE拘留。當時她正尋求取得獨立的學生簽證，在被拘留5天後獲釋。

薩爾瓦多女大生：與母親雙雙遭拘留

馬里蘭大學學生Maria Flores Garcia，9歲時從薩爾瓦多赴美，高中以優異成績畢業。

2026年11月，19歲的她陪同母親向移民機關報到時，母女雙雙遭拘留，其後於11月17日獲釋。案件涉及既有遣返令及不得遣返原籍國的法律保護問題。

尼加拉瓜優等生：高中畢業隔天遭拘留

Wilber Urbina Garcia於2022年底隨家人從尼加拉瓜赴美尋求庇護。2026年6月，他以優異成績從洛杉磯喬丹高中畢業。

年僅18歲的他，畢業隔天與家人向ICE例行報到時遭拘留，原訂的大學升學計畫也因此受到影響。據其律師說法，家庭庇護案件仍在審理，家人亦獲發工作許可。

庇護申請一等10年 移民子女的共同困境

謝翌一家2016年赴美後申請庇護，至今仍未獲最終裁決，下一次移民法庭聽證原訂於2028年1月。

根據雪城大學移民研究資料中心（TRAC）統計，截至2026年9月底，美國移民法庭積壓案件約303萬件，其中超過225萬名移民已提出庇護申請，仍有待聽證或裁決。

此外，截至2025財政年度結束，美國公民及移民服務局（USCIS）尚待處理的肯定式庇護申請也超過140萬件，部分申請人可能等待7年以上。

對於未成年時隨父母赴美的孩子而言，多年的等待可能伴隨整個成長過程。即使他們能在美國接受教育、取得學位甚至工作許可，也可能因身分問題無法取得部分助學金，或在就業及長期居留方面面臨限制。

美國政府有權審查庇護申請，並對不符合居留資格者依法執法；另一方面，長期積案及審理時間的不確定性，也使申請人及其子女難以規畫未來。

從謝翌到其他移民子女的遭遇，凸顯美國庇護制度如何兼顧移民執法、審理效率及家庭長期生活安排的課題。

👉新聞透視／漫長庇護路的「謝翌們」 走不出身分陰影的非公民子女