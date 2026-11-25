許多人習慣搭機時點一杯熱咖啡或茶提神，但空服員卻提醒三思。（取材自pexels.com@Rohit Sharma）

AI摘要 文章摘要整理： 多名空服員與飛行員指出，飛機熱飲多取自機載水箱，清潔與供水安全存疑，建議乘客優先選擇密封瓶罐飲料或登機前自備飲品。

清晨搭機時，許多人習慣點一杯熱咖啡 或茶提神，但空服員卻提醒，最好三思。多名現任及前任航空從業人員表示，機上熱飲使用的水來自飛機儲水箱，清潔情況可能不如預期，有人甚至多年不喝機上熱飲。一名前空服員直言：「我坐飛機時只喝瓶裝水、汽水或酒。」

美國生活網站「Southern Living」報導，多名曾任職大型航空公司及國際航空公司的空服員指出，飛機上的咖啡和茶通常使用機載水箱供水，儲水箱及管線可能累積汙染物，因此不少機組人員選擇不喝。

曾在美國大型航空公司服務七年的米里亞姆勞森（Miriam Lawson）表示，她曾在飛機維修期間看過水箱內部情況，因此搭機時只選擇瓶裝飲料。擁有超過12年航空業經驗的卡茲馬爾佐（Kaz Marzou）也說，他曾目睹維修人員未依規定清洗水箱，管線還可能隨時間累積礦物質沉積，建議乘客選擇密封罐裝或瓶裝飲料。

美國環保署（EPA）曾多次調查飛機供水系統，結果顯示，約八分之一的飛機未通過供水安全標準檢測，其中包括大腸桿菌群檢測。雖然咖啡和茶沖泡時會使用熱水，但水溫並不一定足以確保安全，尤其高海拔環境會影響水的沸點。

曾任阿聯酋 航空乘務員的迪翁米切爾（Dion Mitchell）表示，自己受訓及服務期間，曾被告知水箱清潔頻率不足，建議盡量飲用密封飲料。曾任美國航空公司飛行員五年的史蒂夫尼克森（Steve Nixon）則說，受訓時明確被告知，除非水已煮沸或別無選擇，否則不要飲用飛機上的水，這項提醒同樣適用於機組人員。他表示，許多機組人員會自備茶包，再使用廚房加熱的瓶裝水沖泡。

不過，並非所有航空從業人員都拒絕機上咖啡和茶。空服員兼安全專家理查德．沃爾夫（Richard Wolfe）表示，有些空服員和飛行員經常飲用機上熱飲，也沒有出現腸胃問題。他認為，是否飲用取決於個人風險評估，因此自己選擇自備飲料。

曾任達美航空空服員35年的瑪麗華萊士沃克（Mary Wallace Walke）也表示，國際航班需要大量咖啡提神，她從未聽說有人因飲用機上咖啡而出問題。她認為，水箱確實有清潔疑慮，但不代表飲用後一定會生病。

至於替代選擇，受訪空服員建議，乘客可以在登機前於機場購買咖啡，或自備罐裝冷萃咖啡。密封瓶裝水、罐裝汽水及盒裝果汁，也是不必經過飛機供水管線的選擇。若想喝茶，可以自備茶包，再詢問機組人員是否能提供瓶裝熱水，但不一定每次都能獲得協助。

航空業人士迪恩．羅欽（Dean Rochin）也建議，想在飛行途中喝咖啡，最好登機前先在航站樓購買，避免使用機上廚房沖泡的咖啡。