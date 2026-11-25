一名加航空服員抵達多倫多皮爾遜國際機場；示意圖。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 多位現任與前任空服員分享，自己當乘客時最避開9種行為，包括赤腳、打擾工作區、濫用服務鈴與態度差，核心都是尊重機組並維持飛安。

赤腳踩上機艙地毯、在備餐間做瑜伽，甚至登機時直接把垃圾塞給空服員，這些讓機組人員崩潰的行為，空服員自己搭機時絕對不碰。赫芬頓郵報（HuffPost）訪問多位現任與前任空服員，揭露他們以乘客身分搭機時刻意避免的9大行為，並強調飛航安全才是空服員的首要職責。

這份建議清單集結了美國大型航空公司空服員 Francesco Lentini、Christa Treat，前空服員兼「A Fly Guy Travels」創辦人Jay Robert，著有「Cruising Attitude: Tales of Crashpads, Crew Drama, and Crazy Passengers at 35,000 Feet」的空服員Heather Poole，以及冰島航空業者Play資深空服員兼客艙組員訓練副經理Sif Björnsdóttir的親身經驗。

受訪空服員指出，機組人員在美國通常要等到飛機艙門關閉後才開始支薪，因此更懂得體諒工作人員辛勞，並點出以下9項禁忌：

一、穿鞋走動

Robert 指出機艙地毯僅作局部清潔、常有體液汙漬，廁所地板液體也非單純清水，絕不會赤腳走動或把腳靠在機艙牆壁與座椅上。

二、侵入機組人員工作空間

Lentini與Robert說明，如倫敦飛杜拜15小時執勤中自由時間僅15分鐘，絕不長時間待在備餐間（galley）做瑜伽或打擾組員用餐。

三、非緊急狀況按服務鈴

Treat表示服務鈴應留給緊急狀況，要飲料可等巡視時或自行前往機上廚房提出。

四、登機時將垃圾交給空服員

Lentini 提醒空服員正忙於「起飛前檢查」，航廈垃圾應在機場候機室就處理好。

五、登機期間使用機上洗手間

Lentini 指出逆著人流走回座位易導致班機延誤起飛。

六、試圖攜帶超重手提行李

Treat說明若乘客自己都舉不進頭頂置物櫃，空服員也很難舉起，建議善用免費託運避免肩膀受傷。

七、過度指望飛機餐

Poole表示會自備水與食物，直言「飛機餐就像太空人吃的食物一樣，不值得為此動氣。」

八、登機前未整理隨身物品

Björnsdóttir 指出會先將必備品放手邊、其餘收進隨身袋，避免在走道拿東西阻礙後方入座。

九、對機組人員態度不友善

Poole與Lentini提醒空服員首要任務是飛航安全而非變魔術修飛機，態度友善並說「請」和「謝謝」才能獲得最大協助。