華人網友在好市多冷凍海鮮區發現一款味噌烤銀鱈魚，試吃後驚為天人，不僅魚肉鮮嫩，口感更媲美餐廳一份要價30美元的料理。鱈魚料理示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@ José Antonio Otegui Auzmendi）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山灣區華人網友分享好市多味噌烤銀鱈魚，稱肉質鮮嫩、價格划算，但因味噌醬偏甜引發網友評價兩極。

美國好市多 （Costco）販售不少方便料理的冷凍食品，受到許多消費者喜愛。一名居住在舊金山灣區 的華人 網友「灣區獅姐」近日在小紅書分享，自己在好市多冷凍海鮮區發現一款味噌烤銀鱈魚（Alaskan Leader Seafoods Black Cod, Miso Marinated, 30 oz），試吃後驚為天人，不僅魚肉鮮嫩，口感更媲美餐廳一份要價30美元的料理，而好市多一盒內含5份，售價僅25美元，讓她吃完立刻回購3盒。不過，貼文曝光後，不少網友對其調味評價兩極，尤其偏甜的味噌醬讓部分消費者難以接受。

「灣區獅姐」表示，當初逛好市多冷凍海鮮區時，看到這款味噌烤銀鱈魚，考量魚種、調味及價格後，便決定買回家嘗試，沒想到實際料理後，口感與新鮮鱈魚排相近，魚肉相當鮮嫩，甚至不輸餐廳販售的料理。以一盒25美元、內含5塊魚排計算，平均每份僅需5美元，雖然魚排大小不一，但較大塊的魚排搭配白飯，就能輕鬆解決一餐，讓她直呼相當划算。

「灣區獅姐」分享料理方式，只要將魚排完全解凍，再按照包裝上的說明烘烤，就能保有鮮嫩口感。若將魚皮朝下烘烤，魚肉會更加軟嫩，但魚皮容易黏在底部，口感也較軟，因此她更偏好將魚皮朝上烘烤，讓魚皮呈現焦脆口感，吃起來更加香濃。唯一美中不足的是味噌醬偏甜，若不喜歡過甜的口味，建議烘烤前先去除部分醬料，就能減輕甜膩感。

貼文曝光後，有網友認為這款商品價格略高，也擔心魚肉烹調時容易因火候控制不佳而影響口感，「灣區獅姐」則回應，銀鱈魚本身價格就不便宜，且這款魚排肉質相當鮮嫩。另有網友指出，味噌銀鱈魚也是知名餐廳Nobu的招牌料理之一，餐廳售價可達一份50美元，相較之下，好市多的冷凍版本價格更為親民。

不過，這款商品的甜度也成為網友討論焦點，不少人留言表示，「之前就是看到有人說這個好吃就買了，甜死人，剩下的都丟了」、「碰到試吃，太甜了，果斷放回去了」。也有網友坦言，雖然自己無法接受偏甜的調味，但丈夫及孩子都很喜歡，加上料理方便，約20分鐘就能準備好一餐，因此仍是家中常備的冷凍食品。「灣區獅姐」則表示，調味偏甜確實是這款商品唯一的缺點，但仍在自己能接受的範圍內，是否值得購入，主要取決於個人口味。

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