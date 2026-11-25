搭郵輪時若遇到取消停靠港口等行程變更，專家建議要了解自己可申請哪些賠償。郵輪示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Julia Volk）

AI摘要 文章摘要整理： 郵輪因天氣、戰爭或故障改航時，多半不需全額賠償，但旅客可能拿到港口費退費、船上抵用金或未來抵用金，旅遊保險也可補部分損失。

有些人訂郵輪 行程是為了造訪特定港口，但行程有變動的可能，雖然重大變更相對少見，但天氣、地緣政治局勢或技術問題都可能迫使郵輪公司調整航線、取消停靠港口，或是將旅客載往原定計畫之外的地點，今日美國（USA Today）報導，若遇到類似狀況，知道哪些狀況能或不能獲得賠款非常重要。

舉例來說，以哈戰爭爆發後攻擊事件頻傳，包括皇家加勒比、維珍郵輪和地中海郵輪等多間郵輪公司都調整了航線或取消航次，以避開紅海 區域。此外，有些郵輪公司在取消了原定停靠的所有港口後，甚至會出現「無目的地航行」，也就是只在海上航行而不停靠任何港口的情況。

若發生行程變更，乘客買票時同意的合約，給了郵輪公司很大的彈性空間。美國汽車協會（AAA）郵輪關係經理坎貝爾（Scott Campbell）2024年接受今日美國採訪時說，合約基本載明，若郵輪行程變更，郵輪公司不須賠償乘客，且郵輪公司有權隨時變更行程，但若郵輪未停靠原定目的地，旅客可拿回港口費。

若乘客提前得知行程變更，通常可以在預訂的「尾款繳交期限」前取消行程並獲得退款，或更改航次且無須支付罰款。

雖然郵輪公司沒有義務針對行程變更提供補償，但這不代表他們不會這麼做。坎貝爾說，若行程有些微更動，郵輪公司通常會因為造成旅客不便而提供船上抵用額度（shipboard credit），但這並非強制規定，在某些情況下，郵輪公司可能會讓乘客免費改訂其他日期的航次。

坎貝爾說，如果行程大幅度更動，郵輪公司也可能提供「未來抵用金」（future cruise credit）。例如有乘客訂了2024年嘉年華郵輪的航程，但之後因熱帶氣旋取消了唯一停靠的港口，乘客可以獲得以下賠償：針對未停靠日退還部分船票費用、購買用於未停靠日當天的費用如無線網路和飲料套餐、100元船上消費抵用金、50%的未來抵用金、補償相關衍伸費用如機票改期費

線上旅遊保險比價與交易平台Squaremouth公關總監暨主題專家哈默（Jenna Hummer）2024年受訪時說，綜合旅遊保險在這種情況下通常提供保障，例如乘客已預定要在某一停靠點騎摩托艇且已付款，但停靠行程被取消，這類保險就能提供費用補償；這只適用於旅客無法控制的狀況，因此乘客必須要能證明取消預訂行程是因為郵輪行程因為惡劣天氣或船隻機械問題而改變，這類情況都在承保範圍內。

哈默說，乘客也可以透過郵輪公司購買保險，但這類保險的保障範圍通常不如第三方保險公司提供的方案來得全面。

哈默說，乘客應留意一些特殊狀況包括戰爭和流行傳染病，在保險公司眼中可能被視為「可預見」的事件，是否承保取決於購買的時間點，若在戰爭爆發前就買了保險，就理應在承保範圍內。

哈默說，即使乘客已投保旅遊保險，不妨還是向郵輪公司爭取補償，因為這兩者並不衝突，可以同時進行。